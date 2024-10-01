Yücel'den Hakemlere Destek Çağrısı - Son Dakika
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Spor

Yücel'den Hakemlere Destek Çağrısı

Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel, hakemlere psikolojik baskı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

01.10.2024 00:46
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Hakemleri lütfen töhmet altında bırakmayın. Hakemlere psikolojik baskı yapmayın." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayseri spor'u 3-0 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Yücel, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya misafirperliklerinden dolayı teşekkür eden Yücel, futbolcuların iyi bir mücadele verdiğini aktardı.

İlk yarı çok iyi oynamadıklarını belirten Yücel, ikinci yarıda ise iyi bir futbol sergilediklerini ifade etti.

Hakemle ilgili değerlendirmede bulunan Yücel, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Kulübü olarak, takımı olarak hem rakibimizi hem de hakemi yenmek zorunda değiliz. Yani bugün iki tane çok net penaltımız verilmedi. Hadi diyorum orta hakem atladı. VAR'ın gözü önünde ekranları monitörleri önünde bu iki penaltıyı nasıl atladılar? Madem izliyor VAR o zaman bizim aleyhimize verilen penaltıyı niye iptal etti? Madem bu arkadaşlar ekran başında uyuyorlar. Haksız verilen penaltıyı izleyip iptal ettiler. Ondan iki dakika önce Immobile'ye yapılan bir hareket var. Akşam muhtemelen tüm yorumcular bunu dillendirilecektir. 50-100 metreden gördük pozisyonu. Aynı atağın başlangıcı yüzde 100 penaltı. Herhalde arkadaşlar 'nasıl olsa maç 2-0, maçın sonu geldi şimdi bir penaltı daha verip ortalığı karıştırmayalım' tarzında bir düşünceye sahiplerdi."

"Hem hakemi hem rakibimizi yenmek durumunda değiliz." diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol Federasyonuna ve MHK'ya seslenmek istemiyorum. Ben burada futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Hakemleri lütfen töhmet altında bırakmayın. Hakemlere psikolojik baskı yapmayın. Bir hakemi tehdit etmek ne demek? Hakemi tehdit edersen, aba altından sopa gösterirsen yarın öbür gün biri de çıkar talihsiz bir şekilde yaşanan bir futbol yorumcusunu bacağından vurur. Kendini bilmez başka bir adam, başka bir olaya teşebbüs edebilir. Bizlerin, göz önünde olan spor adamlarının bu tip söylemlere çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü zemini biz hazırlıyoruz. Ondan sonra ah vah deyip hastanelere koşuyoruz. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Bu saçmalık, trajikomik bir durum. Tüm futbol camiasına söylüyorum. Hakemlerimizi töhmet altında bırakacak psikolojik baskı anlamında onların oyun anlayışını etkileyecek hareketlerde, davranışlarda, söylemlerde bulunmayalım. Çünkü hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sonra istenmeyen olaylar olduğu zaman da 'vah niye böyle oldu, ah niye böyle oldu' diye de serzenişte bulunmayalım."

"Kesinlikle çıkıp ağlamıyoruz"

Bir gazetecinin fikstür ile ilgili sorusu üzerine Yücel, "Bu da tabii trajikomik bir durum. Özellikle puan kaybından sonra bu fikstür polemiği artık standart olduğu gibi her sene önümüze geliyor. Herhalde fikstür dezavantajı olarak şu an son yıllarda özellikle ama özellikle bu yıl Beşiktaş çok ciddi bir dezavantaja sahip. Ama biz kesinlikle çıkıp ağlamıyoruz. Beşiktaş'ın geçmişinde, geleneklerinde, genlerinde bu tip söylemler asla ve asla yoktur. Gerek teknik ekibimiz gerek oyuncularımız zaten bu işi yapmak için ücret alıyorlar. Bunlar onların profesyonel işi. Avrupa Kupası'nda mücadele eden takımlar, keza Türkiye Kupası'nda mücadele eden, Süper Lig'de mücadele eden takımlar zaten maçların yoğun olacaklarını önceden biliyor. Eğer fikstür çok yoğun diye herhangi bir tereddütleri varsa çok kolay. UEFA Kupası'na katılmasınlar. Sadece Türkiye Kupası'na da PAF takımıyla çıksınlar. Sadece Süper Lig'de mücadele etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Ajax maçıyla ilgili konuşan Yücel, "Kötü mücadele ettik ve akabinde de hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Hiçbir şekilde sağda solda bahanesini aramaya gerek yok. Ama her işte bir hayır vardır. Çünkü yedi maçımız daha var. Çok kolay bir şekilde telafi edilebilir." dedi.

Yücel birlik ve beraberliğe vurgu yaparak kenetlenme durumunda güzel günlerin Beşiktaş'ı beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Yücel, Kayserispor, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yücel'den Hakemlere Destek Çağrısı - Son Dakika

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