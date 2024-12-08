Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı - Son Dakika
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Spor

Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı

Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Rej Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından VAR uyarısına rağmen hakemin kırmızı kart göstermemesine isyan etti. Akgün, ''Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem'' sözlerini sarf etti.

08.12.2024 18:42
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Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, Maçının ardından yaptığı açıklamada son dakikalardaki Baroş Alper Yılmaz'a yapılan faulde VAR incelemesine rağmen kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'a tepki gösterdi.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR, BELKİ DE AYAĞI KIRILDI"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş canlı yayınında açıklamalarda bulunanan Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Emin Erol:
    feto ile gurur duy sen siz daha önce kimlerin ayağını kırdınız kullandınız hep 10 118 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Ben fenerbahceliyim ama o marak mı nedir yarın ülkesine gönderceksin ayıp ya 95 2 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    yazılacak çok şey var ama yazamıyorsun bazen Allaha havale etmek gerekli. Geçmiş olsun baris kardeşim 69 2 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Ali koç hacıosman oğlunun başkanlık yaptığı fenerli filolar yorum yaparken insanın yapabileceği yorumlar yapın o pozisyon futbol hayatı bitirir nasıl bir vicdana sahipsiniz buna bişey yok diyen insan olamaz vicdanıda götürüp belediye çöplüğüne bıraksın 58 3 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Bu yapi TFF de Oldukca Galatasaraya Daha da yüklenecekler . Adamlar Galatasarayi Sampion Yapmamak Icin Ellerinden Geleni yapiyorlar 55 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EMIN EROL SEN FETO YU COK SEVIYORSUN GALIBA 49 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    FETÖ'CÜ KONGRE ÜYELERİ İLE TFF VE MHK YI YÖNETMEYE ÇALİŞAN YALI ÇOCUKLARİNİN ESERİ BU LİG BU ŞEKİLDE BİTMEZ 29 4 Yanıtla
  • orhan inan:
    Emin senin …….. 28 3 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Ülkemizde , bir çokmşey gibi futbol da tamamen bitmiş durumda. Gücü ele geçiren , istediği gibi kullanıyor. Bu gün bu pozisyon, dün djiku , önceki hafta Sanchez. Sonra Avrupa’da neden başarı yok? Kötü bir durum. Umarım çocuğun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık. Çok geçmiş olsun. 16 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SAHADA Kİ FAULLERİ SADECE ART NİYETLİ GÖREN BİR HAKEM BOZUNTUSU VARDI. BARİŞ SAKATLANIRSA MUSUL'U BU HAKEM BOZUNTUSU VE ONU BU ŞEKİLDE YÖNLENDİREN TFF BAŞKANIDIR REZİLLİKTE ZİRVE YAPAN BİR LİGİMİZ VAR BU HALE GETİRENLER DEFOLUN GİDİN ÇÖPLÜĞÜNÜZR 15 3 Yanıtla
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