Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı

Spor

Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, Maçının ardından yaptığı açıklamada son dakikalardaki Baroş Alper Yılmaz'a yapılan faulde VAR incelemesine rağmen kırmızı kartına başvurmayan hakem Turgut Doman'a tepki gösterdi.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR, BELKİ DE AYAĞI KIRILDI"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş canlı yayınında açıklamalarda bulunanan Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."