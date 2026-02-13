Yunus Akgün durdurulamıyor - Son Dakika
Spor

Yunus Akgün durdurulamıyor

Yunus Akgün durdurulamıyor
13.02.2026 22:37
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Eyüpspor maçıyla bu sezon ligde 5, toplamda 8. golünü kaydetti. Yunus, üst üste ikinci maçında da gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızıların ilk golünü 25 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün kaydetti.

YUNUS AKGÜN MAÇIN BAŞINDA SAHNEDE

Müsabakanın 2. dakikasında Victor Osimhen'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Yunus kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

BU SEZON 8. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon üst üste ikinci maçta da kafa golü atan 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde, 2'sini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 1'ini de Turkcell Süper Kupa'da attı. Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 46. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.

Galatasaray, Yunus Akgün, Eyüpspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Yunus Akgün durdurulamıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Yunus Akgün durdurulamıyor - Son Dakika
