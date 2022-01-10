Yunusemreli tekvandocular yeni yılın ilk madalyalarını topladı

Yunusemre Belediyesporlu tekvandocular, Büyükler Tekvando İl Birinciliğinde 5 altın, 1 bronz madalya alarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Tekvando İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Tekvando İl Birinciliği, Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Müsabakalarda ter döken Yunusemre Belediyespor tekvandocuları, 5 altın, 1 bronz madalya elde etti. Yeni yıla madalyalarla giren sporcular, 17-22 Ocak'ta Konya'da yapılacak Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, müsabakaların ödül törenine katılarak, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Antrenörler Serap Aydeniz, Zekai Demir ve sporcularla sohbet eden Alkan, gidişattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2022 yılına güzel bir giriş yapan tekvandocularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İlçemizin adını sporun birçok branşında madalya kürsüsünde duyurmaktan mutluyuz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle Türk sporuna yetenekli, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Derece giren sporcular ve dereceleri şöyle: "62 kg Funda Yılmaz 1., 63 kg Ali Tufan 1., 74 kg Barış Çakır 1., 87 kg Halil İbrahim Çakır 1., +87 kg Mesut Zengin 1., 74 kg Abdülkadir Sağlam 3." - MANİSA