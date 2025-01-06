Yurtlig 2024'te İlk Etap Tamamlandı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl lig usulüyle düzenlenen geleneksel spor turnuvalarının ilk etabı olan il birinciliği müsabakaları, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda sona erdi. Yurt öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği Yurtlig 2024, birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Turnuva kapsamında, yurtlarda konaklayan genç sporcular, uzman eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitimlerle hem fiziksel hem de mental yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular. Yurtlig 2024'ün ilk etabı, başlangıcını satranç branşında yaparken; badminton, masa tenisi, futbol, futsal, voleybol ve basketbol gibi pek çok farklı spor dalında da çekişmeli karşılaşmalar yapıldı.

Genç sporcular, müsabakalarda yeteneklerini sergileyerek her biri, kendi branşlarında gösterdikleri üstün performanslarıyla hem bireysel başarılarını pekiştirdi hem de takımlarını gururlandırdı. Bu müsabakalarda gösterilen performans, yalnızca sportif becerilerin değil disiplin, azim ve takım ruhu gibi önemli değerlerin de ön plana çıkmasına katkı sağladı.

Yurtlig 2024'ün ilk aşaması, il müsabakalarının ardından tamamlanarak dereceye giren yurtlar, bölge elemelerine katılma hakkı kazandı. Turnuvanın ikinci aşaması, bölge elemeleri ile devam edecek ve farklı illerden gelen sporcuların mücadelesine sahne olacaktır. Bu aşamanın sonunda, bölge şampiyonları Türkiye finaline katılma hakkı elde edecekler. - BALIKESİR