Zayn Sofuoğlu, 4 Tekerde de Şampiyon! - Son Dakika
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Zayn Sofuoğlu, 4 Tekerde de Şampiyon!

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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, kartingde TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazandı, şampiyon oldu.

13.10.2024 23:34
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- Zayn Sofuoğlu, 2 tekerden sonra 4 tekerde de şampiyonluğunu ilan etti

Kenan Sofuoğlu: "Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu, bugün kartingde oldu"

KOCAELİ - Katıldığı ilk motosiklet yarışında Türkiye şampiyonu olan TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, karting yarışlarında da şampiyonluğunu ilan etti.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başarıyla tamamlandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi TOSFED yarış pistinde düzenlenen yarışlarda, Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı adına katılan 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yaşadığı talihsiz kaza neticesinde yarışı ikinci sırada tamamladı. 5 ayrı kategoride 60 sporcu mücadele ettiği yarışların genel klasmanda aldığı dereceler neticesinde minik Zayn, kendi kategorisindeki yarışların 5. Ayağında TOSFED Micro Destek Kupası'nın sahibi oldu. Bu çerçevede katıldığı ilk motosiklet yarışında Türkiye şampiyonluğunu ilan eden minik Zayn, aldığı bu galibiyetle 4 tekerde de şampiyonluk ilan etti. Finiş çizgisine gelmesinin ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk kutlayan babası oldu. Büyük sevinç yaşayan yakınları ve takım arkadaşları, şampiyonluğu minik Zayn'ı havaya atıp, meşaleler yakarak kutladı.

"Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonasında şampiyon olmuştu, bugün kartingde oldu"

TOSFED Micro Destek Kupası'nı kazanan minik Zayn'ın babası TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Son yarışta bir kaza yaşadık ve en arkaya gitti ama pes etmedi oradan gelerek 2'nciliği aldı. Ancak ilk dörde girdiği için genel klasman birinciliğini ilan ediyordu. Bugün ilk kez dört tekerde genel klasman birinciliğine ulaştı. Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonasında şampiyon olmuştu, bugün kartingte oldu. Çok çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonlarına böyle ilgi yoktu ve Zayn ile beraber artık insanları, motor sporlarını izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Allah nasip ederse Borusan takımıyla da önümüzdeki yıl planlarımızı yaptık, Zayn'ı İngiltere'de yarıştırmaya başlıyoruz. İnşallah, güzel bir alt yapıyla Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. 12. ay itibariyle antrenmanlara başlıyoruz, İnşallah oradan da şampiyonluklarla geleceğiz" dedi.

"TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu"

Takım Yöneticisi Murat Can Eğilmez, "2024 Türkiye Karting Şampiyonası aslında 7 ayak ve 21 yarıştan oluşuyor. Ama Zayn'ın katıldığı kategori TOSFED'in desteklediği Micro Destek Kategorisi olarak geçiyor. 5 yaktan oluşuyor, bugün sonuna geldik. İlk gün başladığımızda yeni bir pistti kendisi için babasının pistinde hep çalışmıştı bu zamana kadar ve inanılmaz bir zaman harcadık ve kendisini çok geliştirdi. Bugünde kendisi birazcık zorladı bizi ama sonunda sezonun birincisi oldu. TOSFED Micro Destek Kategori birincisi oldu. Ekip olarak çok mutluyuz. Zayn'ın yeteneğinin farkındayız. Önümüzdeki senelerde çok iyi yerlerde göreceğiz. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kenan Sofuoğlu, Motosiklet, Kocaeli, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zayn Sofuoğlu, 4 Tekerde de Şampiyon! - Son Dakika

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