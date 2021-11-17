Zeleznicar Lajkovac – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

2022 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 mağlup etti.

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor