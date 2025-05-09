Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Didim\'de

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 2005 etkinlik programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri 10 Mayıs Cumartesi Günü Didim açıklarında yapılacak.

Aydın'ın Didim ilçesinin Güllük Körfezi'nde belirlenmiş yarışma bölgesinde TSSF tarafından gerçekleştirilecek Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne 23 spor kulübünden 25 takım katılıyor. Akademi Koyu'ndan başlayıp Panayır Adası'nı da içine alacak şekilde Haydar ve Yıldız koylarına kadar uzanan yarışma bölgesindeki şampiyonluk mücadeleleri cumartesi günü saat 08: 30-13.30 saatleri arasında yapılacak. Bugün Altınkum Plajı'ndaki Yalı Caddesi'nde başlayacak kortej yürüyüşünün ardından, dalışların emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eşlik edeceği zıpkıncılar toplam 36 botla yarışacak. Sporcular, Güllük Körfezi'nde şampiyonluğu getirecek tür ve ağırlıkta balıkları yakalamak için tek nefeste dalışlar yapacak.

Altınkum Plajı'nda jüri önünde tartı işleminin ardından şampiyon takım ve sporcuların belirleneceği yarışmalarda dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirilecek. Bireysel performanslarıyla yüksek puan alan sporcular arasından Zıpkınla Balık Avı Milli Takım aday kadroları da belirlenecek.

Türkiye, geçen yıl bu branşta ilk kez uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmıştı. TSSF'nin Balıkesir Erdek'te düzenlediği 34. Erkekler ve 3. Kadınlar Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası'nda TSSF Milli Takımları erkeklerde şampiyon, kadınlarda ikinci olmuştu.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonluğuna katılan tüm spor kulüplere ve sporcularına başarılar dilediğini ifade ederek, son yıllarda bu branşta uluslararası tarihi başarılara imza attıklarını bu yıl da güçlü bir milli takım oluşturacaklarına inandığını belirtti. - AYDIN