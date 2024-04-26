A101'de iPhone 14 ve Galaxy S24 Satışta - Son Dakika
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Teknoloji

A101'de iPhone 14 ve Galaxy S24 Satışta

A101\'de iPhone 14 ve Galaxy S24 Satışta

Türkiye'deki zincir marketler, teknoloji meraklıları için uygun fiyatlı bir alışveriş noktası haline geldi. A101, müşteri talebine cevap vererek iPhone 14 ve Galaxy S24 gibi teknolojik ürünleri satışa sunuyor. iPhone 14 özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekerken, Galaxy S24 ise performansıyla öne çıkıyor. Ayrıca A101'in kataloğunda birçok farklı ürün ve fiyat seçeneği de bulunuyor.

26.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:15
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Türkiye'de zincir marketler, teknoloji meraklıları için uygun fiyatlı bir alışveriş noktası haline geldi. Bu marketler, her hafta farklı teknolojik ürünler ile tüketicilere geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Televizyonlardan tablet ve akıllı telefonlara kadar birçok elektronik cihaz, rekabetçi fiyatlarla satılıyor. Son olarak A101 de iPhone 14 ve Galaxy S24 satıyor.

A101 iPhone 14 ve Galaxy S24 fiyatı

A101, tüketicilerin talebi doğrultusunda her ay bir veya birden fazla kez akıllı telefon satıyor. Görünen o ki firma, müşteri talebinden oldukça memnun. Zira yine iPhone 14 ve Samsung Galaxy S24 satmaya başladı.

A101'de iPhone 14 ve Galaxy S24 Satışta

A101 tarafından paylaşılan 25 Nisan kataloğunda yer alan iPhone 14, 6,1 inç boyutunda Super Retina XDR OLED ekrana yer veriyor. Ayrıca cihaz, Apple A15 Bionic işlemcisinden güç alıyor. Öte yandan 3.279 mAh'lik bataryadan güç çekiyorken, ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafında ise 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. A101 iPhone 14 256 GB fiyatı ise 46 bin 999 TL.

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8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen Samsung Galaxy S24 modeli, 6.2 inç FHD+ ekranla geliyor. Gücünü Exynos 2400 işlemcisinden alan cihaz, 25W hızında şarjdan beslenen 4000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Arka tarafında 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 10 Megapiksel telefoto kameralar yer alıyorken, ön tarafındaysa 12 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

A101'de iPhone 14 ve Galaxy S24 Satışta

A101'in 25 Nisan kataloğunda Apple 35 W Dual USB-C şarj adaptörü, Xiaomi Buds 3T Pro TWS kablosuz kulaklık, TOSHIBA 65UL3363DT 4K Ultra HD 65 inç Smart LED TV ve TOSHIBA 43UL3363DT 4K Ultra HD 43 inç Smart LED TV de yer alıyor.

A101 tarafından satılan ürünler ve fiyatları şu şekilde;

ÜrünFiyatıiPhone 14 256 GB46 bin 999 TLSamsung Galaxy S24 8 GB RAM + 256 GB36 bin 599 TLSamsung Galaxy S22 8 GB RAM + 128 GB20 bin 999 TLSamsung Galaxy A04 4 GB RAM + 128 GB5 bin 699 TLXiaomi Buds 3T Pro TWSbin 199 TLApple 35 W Dual USB-C şarj adaptörübin 899 TLTOSHIBA 65UL3363DT 4K Ultra HD 65 inç Smart LED TV19 bin 999 TLTOSHIBA 43UL3363DT 4K Ultra HD 43 inç Smart LED TV9 bin 999 TL

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji A101'de iPhone 14 ve Galaxy S24 Satışta - Son Dakika

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