Apple, AirTag sebebiyle toplu sınıf davada yargılanacak. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların "ihmal ve ürün sorumluluğu" için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi.
Apple, AirTag'lerin insanları takip etmede kullanılması sebebiyle yargılanacak
Davanın iddiasına göre sadece 29 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan AirTag, takip etme ve taciz etmede kullanılan bir araç haline geldi. Aralık 2022'de ilk kez açılan dava kapsamında, davacılar Apple'ı AirTag'leri takip amacıyla kullanımını engellemek için yeterli önlemler almadan piyasaya sürmekle suçluyorlar.
Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
Ekim 2023'te dosyalanan davanın reddi için yapılan başvurusunda Apple, şunları belirtti: "Davacıların dava dosyası, ürünlerinin izinsiz takip etmek için üçüncü taraflarca kasıtlı olarak kötüye kullanılmasından Apple'ı yasal olarak sorumlu tutma çabasının yanlış bir çabadır."
Apple, ürünlerinin yanlış kullanımını en güçlü şekilde kınıyor ve istenmeyen takip şikayetlerine ilişkin soruşturmalara kanun uygulayıcı kurumlara istekli bir şekilde yardım ediyor.
Apple'dan yapay zeka alanında büyük yatırım!
AirTag'in ilk çıkışından kısa bir süre sonra, Apple Şubat 2022'de bir dizi ek güvenlik özelliği ekledi. Bu değişiklikler, geliştirilmiş izleme uyarıları ve bildirimler, AirTag'in sahibinden ayrıldığında ses çıkarırken güncellemeler ve daha fazlasını içeriyordu.
Apple'ın AirTag ile ilgili toplu davası, takip edilen davaların mevcut ve gelecekteki sonuçlarını etkileyebilecek önemli bir dava olarak devam ediyor. Hakim Chhabria'nın belirttiği gibi, her iki tarafın da argümanlarını ileriye taşıyarak, mahkeme sürecinin sonuçları beklenecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, AirTag sebebiyle toplu sınıf davada yargılanacak - Son Dakika
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