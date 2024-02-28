Apple uzun süredir konuşulan elektrikli aracının geliştirilmesine son verdi. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, yıllardır devam eden projenin kaynakları farklı girişimlere kaydırıldı. Bu hamle, Apple'ın on yılı aşkın süredir devam eden "Apple Car" çabasının sonunu işaret ediyor.
Apple Car takımı dağıtıldı
Bloomberg'de yer alan habere göre Apple Operasyon Direktörü Jeff Williams, 2 bin kişilik ekibe Apple Car projesinin iptal edildiğini söyledi. Çalışmalarda yer alan mühendis ve tasarım ekibinin ise farklı projelere alınacağı belirtildi.
Birçok proje ekibi üyesi, John Giannandrea liderliğinde üretken yapay zeka üzerinde çalışmak üzere Apple'ın yapay zeka bölümüne transfer edilecek. Bununla birlikte, bir dizi donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısı ise rolleri ortadan kaldırıldığı için işten çıkarmalarla karşı karşıya kalacak.
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Apple'ın yıllar önce oldukça gelişmiş otonom teknolojiye sahip, kendi kendine giden elektrikli otomobil geliştirmek istediği biliniyordu. Ancak son yıllarda şirket hedeflerini küçülttü ve kısmi otonom işlevlerine sahip klasik bir elektrikli araç hedefledi.
Apple Car isimli projenin, Tesla ile rekabet edebilmek için 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak son zamanlarda yaşanan yönetici kayıpları, şirkete pahalıya mal olmuş gibi duruyor. On yılı aşkın Ar-Ge harcamasında vizyonu sürdürmekte zorlandı.
Elon Musk'ın da bu habere sessiz kalmadığını belirtelim. X'te yaptığı paylaşımda Apple Car için "üzüldüğünü" gösteren emojiler paylaştı.
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Son Dakika › Teknoloji › Apple, elektrikli araç projesini iptal etti - Son Dakika
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