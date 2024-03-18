Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor

Apple\'ın Siri\'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor

Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor. Siri'nin yakında ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabileceği ve daha karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebileceği söyleniyor. Apple'ın Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklayabileceği belirtiliyor.

18.03.2024 20:31  Güncelleme: 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve "nihai sanal asistan" haline getireceği belirtiliyor.

Siri, yakında ChatGPT gibi olabilir: Apple'dan büyük yenilik!

Geçtiğimiz Aralık ayında Apple, büyük dil modellerinin cihazlar üzerinde çalıştırılabilirliğini gösteren bir araştırma yayınladı. Bu adım, Siri'nin ChatGPT benzeri bir yapay zeka ile güçlendirilmesinin yolu olarak görülüyor.

Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor

iPhone kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bu güncelleme ile Siri, ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabilir. Apple, Siri'yi (ve iPhone'un Spotlight arama aracını) büyük dil modelleri ile eğiterek, sanal asistanın soruları daha doğru yanıtlamasını sağlamayı hedefliyor.

Apple karıştı! Yapay zeka ve Siri için son dakika kararı

LLM'ler, insanların konuşma biçimini daha iyi anlayabilme ve doğal dil üretebilme kabiliyetine sahip. Bu sayede Siri, daha karmaşık ve nüanslı soruları anlayabilir ve doğru yanıtlar verebilir. Apple'ın planlarına göre, Siri çok aşamalı görevleri daha etkili şekilde yerine getirebilecek.

Örneğin, bir dizi fotoğrafı GIF'e çevirip rehberdeki bir kişiye göndermek gibi daha karmaşık görevler, basit ses komutlarıyla gerçekleştirilebilecek. Bu, Siri'nin yeteneklerinde önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor.

Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor

Bu değişikliklerle, Siri'nin artan yetenekleri kullanıcı deneyimini nasıl dönüştüreceği merak ediliyor. Apple genellikle ürünleri hakkında lansman öncesinde ayrıntı vermez, ancak Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgi, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklanabilir.

Siri'nin kullanıcılarla daha etkili iletişim kurma kapasitesi, Apple ürünlerinin genel kullanımını nasıl etkileyecek, merak konusu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Siri, ChatGPT gibi akıllı bir asistan olabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

ChatGPT, Google, Amazon, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Marvel, Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 filmlerini iptal etti
    20:32 Marvel, Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 filmlerini iptal etti

    Marvel'ın popülaritesinin düşmesi ve gişe başarısızlıkları nedeniyle Ant-Man 4, Captain Marvel 3 ve Eternals 2 filmleri iptal edildi. Disney CEO'su Bob Iger'ın kararıyla alınan bu iptal kararı Marvel ile Disney arasında ufak fikir ayrılıklarına neden oldu.

  • M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı
    20:32 M3 MacBook Air, M4'ten beklenen hızlara ulaştı! M3 MacBook Pro'yu geride bıraktı

    YouTuber MaxTech, özel bir soğutucu ile modifiye ettiği M3 MacBook Air'in performansını artırdı ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor. Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir.

  • Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi
    20:31 Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 1.0'ı açık kaynaklı hale getirdi

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok adlı yapay zeka modelini açık kaynaklı hale getirdi. Grok-1 adlı dil modelinin temel mimarisi yayınlandı ve herhangi bir özel komut için ayarlanmadı. Bu hamle, Musk'ın açık kaynaklı yapay zeka modellerini savunduğu bir dönemde geldi ve diğer araştırmacıların ve geliştiricilerin modele erişmesine olanak sağladı. Grok'un rakiplerine kıyasla mizah ve gelişmiş yeteneklerinin olmadığı sosyal medya testlerinde görüldü.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi
    20:11 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kaçır, Balıkesir Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek Türkiye'nin uzay misyonu ve stratejisini anlattı. Bakan Kaçır, gençlerin teknoloji alanındaki başarılarını vurgulayarak Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini desteklediğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay ekonomisinden pay almayı hedeflediğini ve Milli Uzay Programı ile stratejik bağımsızlığını güçlendireceğini ifade etti.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır:
    20:04 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'lere çıktı"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de açılan Çamlık Uydu Kuluçka Merkezi'nin Türkiye'nin teknoloji ve üretim odaklı büyümesine katkı sağlayacağını belirtti. Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençleri üretime ve ticarete yönlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bakan Kacır ise, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon alanında önemli adımlar attığını ve yerlilik oranını artırdığını ifade etti.

  • Çin, modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor
    18:39 Çin, modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor

    Çin, kirlilik kontrolü, kirlilik ıslahı, ekolojik koruma ve iklim değişikliği müdahalesinde önemli bir rol oynaması beklenen modern bir ekolojik çevre izleme sistemi kurmayı planlıyor. Yeni sistem, doğru, hassas, kapsamlı ve yeni verilerin zamanında toplanması için çıtayı yükseltecek. Uydu, havacılık ve yer bazlı uzaktan algılama yöntemlerinden istifade edilen bir izleme ağı kurulacak ve izleme teknolojilerinin güncellenmesinde dijital zeka kullanılacak. Çin, sistemin inşasını 2035'e kadar tamamlayarak ülkenin ekolojik çevre izleme kabiliyetlerini küresel çapta ileri düzeye taşımayı hedefliyor.

  • Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı
    18:33 Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için sızdırılan bilgilere göre, telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Galaxy S24 FE, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcilerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerasıyla donatılan telefon, 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Galaxy S24 FE'nin tanıtımı bu yılın sonlarında yapılacak ve 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

  • Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
    18:32 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

    Qualcomm, yapay zeka özelliklerine odaklanan ve 5G desteği sunan Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini resmi olarak tanıttı. Yonga seti, gelişmiş işlemci çekirdekleri ve görüntü işleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Snapdragon X70 5G modem ve Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemi ile daha hızlı hücresel bağlantı ve Wi-Fi 7 desteği sunuyor.

  • iOS 18 ile Apple, Google Gemini yapay zekasını kullanabilir
    18:31 iOS 18 ile Apple, Google Gemini yapay zekasını kullanabilir

    Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara getirmek istediği iddia ediliyor. Siri'nin yerini alması beklenen bu yapay zeka özelliği, üretkenlik konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

  • Huawei, 2024'te katlanabilir akıllı telefon lideri olabilir
    18:31 Huawei, 2024'te katlanabilir akıllı telefon lideri olabilir

    Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan rapora göre, katlanabilir telefon pazarı hızla büyüyor. Huawei'nin beklenmedik başarıları ve yükselen pazar payı, şirketin Samsung'u geçerek lider olabileceğini gösteriyor.


20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
17:58 Trabzon’da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu Trabzon'da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 21:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Apple'ın Siri'yi güçlendireceği ve akıllı bir asistana dönüştüreceği söyleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement