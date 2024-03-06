Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 Güncellemelerini Kullanıma Sundu

Teknoloji

Apple, kendi ekosistemini büyük ölçüde değiştirecek iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sundu. Avrupa Birliği bölgesi için geçerli olacak bazı önemli yenilikler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Peki iOS 17.4 Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte tüm yenilikler.

iOS 17.4 ile yeni ne var?

Avrupalı kullanıcılar için iOS 17.4 güncellemesi, iPhone'da alternatif uygulama mağazalarının, üçüncü taraf ödeme sistemlerinin ve alternatif tarayıcı motorları desteğinin önünü açıyor. Bu değişiklik sayesinde App Store dışından uygulama yüklemek mümkün olacak.

Kullanıcılar artık Apple'a ait olmayan uygulama mağazalarını keşfedebilecek ve daha açık bir ekosisteme geçiş yapacak. Ancak bu özelliklerin sadece AB için geçerli olacağını, yani ülkemizde App Store'un tek mağaza olmaya devam edeceğini hatırlatalım.

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iOS 17.4'ün global çapta da bazı önemli yenilikleri bulunuyor. Apple, oyun uygulamalarında önemli geliştirmeler yaparak Xbox Cloud Gaming ve Nvidia GeForce NOW gibi hizmetleri serbest bıraktı. Ayrıca mini oyunlar, sohbet botları ve eklentiler artık uygulama içi satın alma sistemini kullanabilecek.

iOS 17.4 sürüm notları şu şekilde:

Emoji

Yeni mantar, anka kuşu, limon, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri artık emoji klavyesinde mevcut

18 kişi ve vücut emojisi, her iki yönde de yüzleşme seçeneği eklendi

Apple Podcast

Transkriptler, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde sesle senkronize olarak vurgulanan metinlerle bir bölümü takip etmenize olanak tanır

Bölüm metninin tamamı okunabilir, bir kelime veya ifade aranabilir, belirli bir noktadan oynatmak için dokunulabilir ve Metin Boyutu, Kontrastı Artır ve VoiceOver gibi erişilebilirlik özellikleriyle kullanılabilir

Ayrıca, iOS 17.4 çeşitli sorunları da ele alıyor. Kullanıcılar artık belirli şarkıları Apple Music Klasik dahil olmak üzere doğrudan Apple Music çalma listelerine ve kitaplıklarına ekleyebilecek. Siri, gelen mesajları desteklenen dillerde seslendirme becerisine sahip olacak.

Güncelleme ile pil sağlığında da büyük yenilikler yapıldı. Buna göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcıları artık bataryanın döngü sayısını, üretim tarihini ve ilk kullanım tarihini görüntüleyebilecek.

iOS 17 uyumlu iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

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