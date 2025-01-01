Bakan Kacır ve Astronot Gezeravcı, 2025\'e Gençlerle Girdi

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, yeni yıla gençlerle birlikte girdi. Fatih Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan Bakan Kacır, "Biz havacılıkta lider değilken, hatta hala oyunda yok iken, başkaları binlerce on binlerce helikopter üretmişken bizim bu alanda bir deneyimimiz sınırlı düzeyde dahi yok iken şimdi insansız sistemlerde dünya lideriyiz. Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının yüzde 66'sı 68'i Türkiye'nin insansız hava araçları, bu muazzam bir başarı hikayesi" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide gençlerle buluştu. Yeni yıla gençlerle birlikte giren Bakan Kacır ve Astronot Gezeravcı, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Gençlere insansız hava araçları teknolojisinde Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizim aslında çok vurguladığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi'nin temel dayanaklarından biri de aslında, teknolojideki paradigma değişikliklerini yakalayabilmek. Bu paradigma değişimleri bir anda oyunu yeniden dağıtıyor. Çok güçlü olanlar bir anda zayıf hale gelebiliyor. Yeni oyuna dahil olanlar bir anda diğerlerinin çok önüne geçebiliyor. Türkiye bunu deneyimledi mi? Tecrübe etti mi? Evet etti. İnsansız hava araçlarında etti. Biz havacılıkta lider değilken, hatta hala oyunda yokken başkaları binlerce, 10 binlerce helikopter üretmişken, bizim bu alanda bir deneyimimiz sınırlı düzeyde dahi yokken, şimdi insansız sistemlerde dünya lideriyiz. Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının yüzde 68'i Türkiye'nin insansız hava araçları. Bu muazzam bir başarı hikayesi" dedi.

'SÜRECİN İÇERİSİNDE HAKİKATEN HATAYA YER YOKTU'

Astronot Alper Gezeravcı "Sürecin başından itibaren bütün aşamalarınızı kayıt altına alan bir belgesel ekibimiz vardı. Belgesel ekibimizin bu süreçleri kayıt altına alırken benden en büyük şikayeti, 'Komutanım sizden duygu alamıyoruz' şeklindeydi. Bu görevin icrası sırasında 85 milyon insanımızın tamamının tüylerinin diken diken olma hakkı var. Heyecanı en sonuna kadar yaşama hakkı var, ama orada heyecanlanmaması gereken bir tane insan var. O da operasyonu yürüten insandır. Sürecin içerisinde hakikaten hataya yer yoktu. Çünkü yapılacak hata insani bir hata değil. 85 milyonu temsil ettiğiniz bir yerde o ülkenin dünyaya bıraktığı bir intiba olacaktı. Dolayısıyla başından itibaren bu memleketin, ülkenin bana vermiş olduğu birikimle, göstermemiz gereken profesyonellik neyse onu gösterdik" dedi.

Söyleşi sonunda yeni yıl dileklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2025'e olmaktan en mutlu olduğum yerde, bir kütüphanede ve genç kardeşlerimle birlikte girmek nasip oldu. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren astronotumuz Alper Gezeravcı ile birlikte genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Ben 2025'in ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini, insanlığa huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2025 yılı insanlığın acıları, gözyaşlarını geride bıraktığı, inşallah mazlumların, masumların yüzünün güldüğü bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.