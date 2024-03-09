Teknoloji

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinde büyük payı bulunan Baykar şimdi farklı bir üretim hamlesi ile gündemde. Firma kardeş ülke Azerbaycan'da üretim yapmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalıyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve haberimiz…

Anlaşmalar yapıldı! Baykar Azerbaycan'da üretime başlıyor!

Bahsi geçen sözleşme Baykar ve Azerbaycan arasında imzalanmış bir işbirliğine dayanıyor. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov tarafından imzalanan anlaşma ile kardeş ülke Azerbaycan'da da yerli ve milli Baykar ürünlerinin üretimleri yapılacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma Geliştirme ve Üretime Yönelik İş Birliği Sözleşmesi" imzaladık. Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını dileriz. ?????????? Az?rbaycan Respublikasının Müdafi? Nazirliyi il? "Birg? T?dqiqat, T?kmill?şdirm? v? İstehsalat… pic.twitter.com/cCBiP1puPs — BAYKAR (@BaykarTech) March 8, 2024

Şirketin resmi Twitter hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma Geliştirme ve Üretime Yönelik İş Birliği Sözleşmesi" imzaladık. Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca bildirilen metin Türkçe, Azerice ve İngilizce olmak üzere 3 farklı dilde yayınlandı.

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Konuyla ilgili olarak hangi ürünlerin Azerbaycan'da üretileceği konusunda bilgi verilmedi. Bir İHA veya SİHA modelinin üretim hattının taşınması veya farklı bir teknoloji üzerine Azerbaycan'da çalışılması gibi işbirliklerinin gündemde olduğunu bildirelim.

Son olarak gelen bilgiler arasında Baykar Teknolojinin, Azerbaycan'da yapay zeka, robotik sistemler, insansız hava-kara aracı platformları, otonom pilot, teknisyen ve uzman ekip eğitimleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacağı bildiriliyor.

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