Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projelerinde büyük payı bulunan Baykar şimdi farklı bir üretim hamlesi ile gündemde. Firma kardeş ülke Azerbaycan'da üretim yapmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalıyor. İşte konuyla ilgili detaylar ve haberimiz…
Anlaşmalar yapıldı! Baykar Azerbaycan'da üretime başlıyor!
Bahsi geçen sözleşme Baykar ve Azerbaycan arasında imzalanmış bir işbirliğine dayanıyor. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov tarafından imzalanan anlaşma ile kardeş ülke Azerbaycan'da da yerli ve milli Baykar ürünlerinin üretimleri yapılacak.
Şirketin resmi Twitter hesaplarından konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ile "Ortak Araştırma Geliştirme ve Üretime Yönelik İş Birliği Sözleşmesi" imzaladık. Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi. Ayrıca bildirilen metin Türkçe, Azerice ve İngilizce olmak üzere 3 farklı dilde yayınlandı.
Amerika'nın motorları Türkiye'ye emanet!
Konuyla ilgili olarak hangi ürünlerin Azerbaycan'da üretileceği konusunda bilgi verilmedi. Bir İHA veya SİHA modelinin üretim hattının taşınması veya farklı bir teknoloji üzerine Azerbaycan'da çalışılması gibi işbirliklerinin gündemde olduğunu bildirelim.
Son olarak gelen bilgiler arasında Baykar Teknolojinin, Azerbaycan'da yapay zeka, robotik sistemler, insansız hava-kara aracı platformları, otonom pilot, teknisyen ve uzman ekip eğitimleri gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacağı bildiriliyor.
Peki siz bu hamle hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın! Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz…
Son Dakika › Teknoloji › Baykar, Azerbaycan'da üretime başlıyor - Son Dakika
Lockheed Martin, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir üretici şirket olarak, Bahreyn'e üç adet F-16 Block 70 uçağından oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi. Bu teslimatla birlikte Bahreyn, F-16 Block 70 uçağını entegre eden ilk ülke oldu. Türkiye ise 2027 yılında sipariş ettiği F-16 Viper Block 70 uçaklarının ilk partisini teslim alacak.
TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492'dir. Bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. 2023 yılında trafiğe kaydedilen araç sayısı ise 945 bin 768'dir. Otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'lidir. Ayrıca, trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşının 14,5 olduğu belirlenmiştir.
Honor, MWC 2024'te tanıttığı ürünler arasında yer alan Honor Pad 9'u Avrupa'ya getirdi. 12.1 inç boyutunda ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olan tablet, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle güçlendirilmiş. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan Honor Pad 9, 8.300 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 işletim sistemiyle çalışan tablet, 13 Megapiksel arka kamera ve 8 Megapiksel ön kamera ile donatılmış. Honor Pad 9'un Türkiye fiyatı ise 12 bin 999 TL olarak belirlenmiş.
Türkiye'de karavanlara olan ilgi artarken, A101 14 Mart itibariyle ERBA 4.0 Çekme Karavan'ı satışa sunacağını duyurdu. 750 kilogram ağırlığa sahip olan karavan, 4 kişilik olup birçok özelliği içeriyor. Fiyatı ise 239 bin 990 TL olarak belirlendi.
IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin hapis cezalarının yanı sıra yüksek para cezaları ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığı ve şirketlerin kullanıcıları 'kara para aklama' yöntemi olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
2024 yılında birçok katlanabilir telefon piyasaya sürülecek. Ancak bazı markaların katlanabilir telefon modellerini iptal ettiği iddia ediliyor. Apple'ın da bu piyasaya girebileceği düşünülüyor. İşte 2024 katlanabilir telefonlar listesi.
Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için resmi web sitesinde bir sayfa oluşturdu ve oyunu bu sayfada listelemeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterlerin hikayesini merkezine alacak ve Vice City'yi de içerecek. Oyun, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak daha gerçekçi grafikler ve yapay zeka ile dikkat çekecek.
Electronic Arts (EA), Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. EA, bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için indirimler de sunuyor.
Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak. Hem konsol hem de bulut üzerinden erişilebilecek olan oyun, sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak. Oyunun Game Pass'e gelmesiyle birlikte daha fazla insana ulaşması ve daha fazla oyun içi satış yapması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Game Pass'e eklenen diğer oyunlar da heyecan yaratıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?