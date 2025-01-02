Bergüzar Yürüm MIT\'e Kabul Edildi

Teknoloji

Çocukluğundan beri ilgi duyduğu bilgisayar alanında son olarak 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanan Bergüzar Yürüm, ABD'nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesine kabul edildi.

Geçen yıl Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nden mezun olan Yürüm, ağustos ayında gideceği ABD'de 4 yıl boyunca yüzde 100 burslu eğitim alacak.

Yürüm, AA muhabirine, Liselere Giriş Sınavına (LGS) hazırlanırken proje odaklı bir okulda eğitim görmeyi istediğini anlattı.

Ortaokulda elinde proje dosyasıyla dolaştığını anlatan Yürüm, "O yüzden daha çok proje yapmak isteyen araştırmacı öğrencilerin arasında bulunmak istedim. Bundan dolayı da Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'ni tercih ettim. Kompozisyon ve kitap okuma gibi birçok yarışmaya katıldım. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te depremle ilgili projemizle finalist olarak yarıştım." diye konuştu.

Takım çalışmalarından yorulup bireysel çalışmalara odaklandığını ve TÜBİTAK'ın bilgisayar olimpiyatlarına katıldığını belirten Yürüm, "Hedefim hep en iyisini başarmaktı. Şu okula gideceğim ya da şunu başaracağım gibi bir hedefim yoktu. Hedefim elimden gelenin en iyisini yapmaktı." dedi.

Bergüzar Yürüm, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarına bilgisayar alanında katıldığını ve 3 olimpiyat elemesini geçtiğini belirterek, bu süreçte hem çok çalıştığını hem de okuldaki matematik öğretmenlerinden destek aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları takımında olduğunu aktaran Yürüm, "Ülkemizi farklı yerlerde temsil ettik. İlk yıl Antalya'da bronz madalya aldım. İkinci yıl İsveç'te gümüş madalya kazandım. 2024'te ise Hollanda'da düzenlenen 4. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya aldım." ifadesini kullandı.

"Küçükken evimizdeki bilgisayarı kurcalardım"

Yürüm, lise son sınıfta yurt dışındaki üniversitelere başvurmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmediğini söyledi.

Başka okullardan da kabul geldiğini aktaran Yürüm, şöyle devam etti:

"Hayalim hep Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesiydi. Muhtemelen bütün olimpiyatçıların da en büyük hayalidir. MIT'e başvurumu hazırladım, gerekli sınavlara girdim. Geçen hafta sonuçlar açıklandı ve MIT'den erken türden kabul aldım. 8 ay sonra ABD'ye gideceğim. İlk yıl daha çok kendinizi keşfediyorsunuz, ikinci yıldan itibaren bölümünüzü seçiyorsunuz ve 4 yıl sürüyor. Muhtemelen bilgisayardan ilerleyeceğim. Küçükken bilgisayara çok meraklıydım, evimizdeki bilgisayarı kurcalardım. Liseye başlayıp TEKNOFES'ten kazandığım tecrübeyle bilgisayar olimpiyatlarına katıldım. Kodlamanın üzerine gidip daha çok öğrenmeye başladım."

ABD'den kabul almasının ardından ailesinin yurt dışında okuyacağı için biraz endişelendiğini ancak kendisini desteklediğini vurgulayan Yürüm, üniversite eğitiminin ardından araştırmacı olarak çalışıp, gençlere yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

"Zorlandığımız zamanlar oldu ama neticeyi aldık"

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi matematik öğretmeni Ergün Erdoğan ise Bergüzar Yürüm ile 9. sınıfta tanıştıklarını ifade etti.

Öğrencisinin, bilgisayar alanında elde ettiği uluslararası başarıların ardından çeşitli üniversitelerden davet aldığına dikkati çeken Erdoğan, "İlk koyduğumuz hedef MIT oldu. Hedefimizi 9. sınıfta koymuştuk ve 12. sınıfta ulaştık. Rolüm öğrencimize rehberlik etmekti, yaşadığı sorunlarda ona yardımcı olmaktı. Zorlandığımız zamanlar oldu ama neticeyi aldık. Bergüzar, MIT'ten bu yıl kabul alan Türkiye'den tek öğrenci." diye konuştu.