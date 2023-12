Epic Games Store, 235 TL\'lik oyunu ücretsiz dağıttı!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Epic Games Store, uzun bir süredir bedava şekilde oyun dağıtıyor. Böylelikle oyuncuların en sevdiği platformlardan biri oldu. Yılbaşına özel büyük bir etkinlik düzenleyerek beklentileri yükselten Epic Games, bugün içinse 235 TL'lik bir oyunu ücretsiz hale getirdi.

Epic Games Store'un 22 Aralık ücretsiz oyunu "Art of Rally" oldu

Epic Games, normal şartlarda her hafta 1 veya 2 oyunu ücretsiz dağıtıyor. Şirket, yılbaşına özel olarak başlattığı etkinlik ile bir süreliğine her gün oyun dağıtmaya başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Melvor Idle'ı hediye etmişken, bugün ücretsiz hale getirilen oyun ise Art of Rally oldu.

Araba yarışını sevenlerin mutlaka göz atmasını önerdiğimiz Art of Rally'yi 23 Aralık yani yarın saat 19.00'a kadar kalıcı olacak şekilde Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu süre sona erdiğinde tekrardan ücretli olarak satılmaya başlanacak.

Epic Games Store 22 Aralık ücretsiz oyunu Art of Rally'yi kütüphanenize ekleyebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store üzerinde oturum açın.

2. Adım: "Art of Rally" oyununun sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: Ödeme (0 TL) işleminin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Art of Rally sistem gereksinimleri