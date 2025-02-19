Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, denizcilik sektörünü buluşturuyor

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Türkiye'nin tek gemi inşa yan sanayi sektör buluşması olan Expomaritt Exposhipping İstanbul - 18. Uluslararası Denizcilik Fuarı, "Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın" mottosuyla 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Denizcilik sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Expomaritt Exposhipping İstanbul, iki yılda bir düzenlenerek sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. 2023 yılında gerçekleşen fuar, uluslararası ziyaretçi sayısında büyük bir artış göstererek, önceki yıla oranla %149 büyüdü ve 70'ten fazla ülkeden 8.852 sektör profesyonelini ağırladı.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI

Expomaritt Exposhipping İstanbul, sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar için önemli bir platform sağlıyor. Fuar, gemi inşa, bakım-onarım, ekipman ve yan sanayi alanlarında faaliyet gösteren firmaların ürünlerini tanıtmalarına ve yeni iş bağlantıları kurmalarına olanak tanıyor.

ADAMAR FİRMASI SEKTÖRDEKİ GÜCÜNÜ ANLATTI

Denizcilik sektöründe hizmet veren Adamar firmasının Ticaret Direktörü İbrahim Kuşçular, haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a yaptığı açıklamada, firmanın sektördeki konumunu ve hizmetlerini değerlendirdi. Kuşçular, "Bizler, gemi ikmal firması olarak 2003 yılında kurulduk ve yaklaşık 23 yıldır sektördeyiz. Gemiye dair tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir firma olarak hizmet veriyoruz. Gıda, kumanya, kablo, çapa, zincir gibi birçok malzemeyi tedarik ediyoruz. 100 müşterimizin en az 90'ı yabancı ve ihracat odaklı çalışıyoruz. Ayrıca, kendi ürünlerini üretebilen bir firmayız. Denizcilik ile ilgili kauçuk ürünleri üretebileceğimiz bir fabrikamız var ve tüm sertifikasyon süreçlerini tamamlayabiliyoruz" dedi.

Adamar firmasının Direktörü Capt. Mutlu Yıldırım ise, firmanın klasik gemi tedarik firmalarından farklı bir yapıda olduğunu vurgulayarak, "Adamar, gemilere sadece standart kumanya ve malzeme temini yapan bir firma değil, aynı zamanda kolay bulunamayan ürünleri de sağlayabilen bir tedarikçidir. Gemi zinciri, zincir aksesuarı, gemi demiri ve manevra aksesuarları gibi özel ürünleri de müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

Denizcilik sektöründe önemli bir organizasyon olarak görülen Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025, sektördeki yenilikleri ve iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, uluslararası pazarda yeni iş fırsatları yakalamak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak için fuarda bir araya gelecek.