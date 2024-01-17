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Gamelight, 2024'te 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Gamelight, 2024'te 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etmeye Hazırlanıyor

Gamelight, sadece bir yıl içinde mobil oyunlar için en büyük kullanıcı edinim platformuna dönüştü. Peki bu başarının ardında yatan sır ne?

Gamelight, 2024\'te 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etmeye Hazırlanıyor
17.01.2024 - 16:30,
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Gamelight, lansmanının ardından sadece bir yıl içinde etkileyici bir başarıya imza atarak 2024'te 1 Milyar Dolar gelir elde etmeye hazırlanıyor. Başarısının sırrı, mobil pazarlama kampanyalarının yürütülme şeklini devrim yaratan ödüllü yapay zeka algoritmasında yatıyor.

Gamelight, 1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor!

Almanya merkezli bir şirket olan Gamelight, sadece bir yıl içinde mobil oyunlar için en büyük kullanıcı edinim platformuna dönüştü. Peki Gamelight'ın başarısının arkasındaki sır ne? Şimdiden söyleyelim: Temeli, yenilikçi ödüllü yapay zeka algoritmasında yatıyor.

Gamelight, 2024'te 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etmeye Hazırlanıyor

Kendi yayımladığı oyun öneri platformundaki geniş kullanıcı tabanını kullanarak Gamelight, dünya genelinde en çok gelir elde eden mobil oyun yayıncılarına yüksek kaliteli kullanıcılar sağlamayı başarıyor. Gamelight, ilk yılında Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Güney Kore'de en büyük oyun öneri platformlarından biri haline geldi.

Mobil pazarlama için en iyi yapay zeka aracı: Gamelight'i keşfedin!

Gamelight'ın Kurucu Ortaklarından Florian Elmies, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gamelight'ı hiçbir dış yatırım veya büyük şirket desteği olmadan sıfırdan inşa ettik. ve reklam verenlere sunduğumuz kalite ve ölçek sayesinde Gamelight'ın mobil pazarlama alanında kısa sürede tanınan bir isim haline gelmesi çok onur verici"

Platformun büyümesi, dünya genelinde 12 farklı konumda bulunan çeşitli ve dinamik bir ekip tarafından da destekleniyor. Hamburg'daki yerinde ofisten Kanada, İngiltere, Çin ve tüm Avrupa'ya kadar uzanan ekip, dünya genelinde en iyi kişileri bulma konusunda geniş perspektifler ve kapsayıcı bir kültür oluşturarak Gamelight'ın evrimini ve başarısını sürdürüyor.

Gamelight, 2024'te 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etmeye Hazırlanıyor

Gamelight'ın Kurucu Ortaklarından Günay Aliyeva'ya Gamelight'ın başarı sırrını sorduk. Şu şekilde yanıt verdi:

"Yapay zeka platformumuz sağlam, ortaklarımızı sürekli etkileyen olağanüstü sonuçlar elde ediyor. Birçok UA yöneticisinin karşılaştığı zorlukları ele almayı amaçladık ve olağanüstü ekibimizle bu hedefe başarıyla ulaşıyoruz!"

DotComm Ödüllerinde "En İyi Yapay Zeka Aracı" kategorisinde Platin ödülü kazandı, ayrıca "En İyi Dijital Reklam Kampanyası" ve "En İyi Veri Toplama ve Uygulama Kampanyası" ödüllerini aldı.

AppsFlyer Endeksi'nde, Google ve Meta gibi devlerin yanında çeşitli oyun dikeyleri ve bölgelerinde TOP 3 reklam kaynağı olarak sıralanıyor; Applovin, ironSource, Unity, TikTok ve diğerlerini geride bırakıyor.

App Growth Awards 2023'te En İyi Uygulama Reklam Platformu olarak kabul edildi.

Gamelight, küresel olarak tüm Eşleştir-3 oyunlarının reklam harcamalarının %11.25'ini ve 11 aktif coğrafyalarında %15-20'sini kapsayarak iOS'ta en büyük 3 kaynaktan biri ve Android'de sadece Google Ads'ten sonra en büyük 2. kaynak olarak Singular Market Raporu'na göre yer aldı.

Digiday Teknoloji Ödüllerinde En İyi Mobil Pazarlama Platformu kategorisinde ödül kazandı; AppsFlyer, Liftoff, PLAYSTUDIOS ve Adjust'i geride bıraktı.

Gamelight, 2024'te 1 Milyar Dolar Gelir Elde Etmeye Hazırlanıyor

Peki, Gamelight'ın yapay zeka algoritması tam olarak nasıl çalışıyor?

Gamelight'ın yapay zeka platformu, etkileşimli bilgiler sunmak ve sonuçları yönlendirmek için geniş bir veri noktası dizisini kullanıyor. Bu veri, Gamelight'ın kullanıcı tercihlerini anlamasını ve pazarlama stratejilerini buna göre uyarlamasını sağlıyor.

Gamelight'ın algoritmaları, kullanıcı tercihlerini, favori türleri ve geçmiş oyun etkileşimlerini inceleyerek kullanıcıların oyun geçmişini derinlemesine inceleyebilir. Bu bilgi, bireysel oyuncularla rezonansa girecek son derece ilgili öneriler sunmalarına olanak tanıyor.

Anlayışı daha da zenginleştirmek için Gamelight, demografik verileri, yaş, cinsiyet ve konum gibi, analize dahil ediyor. Bu, hedef kitleyi daha iyi anlamayı sağlar, platformun hassas hedefleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sunmasına olanak tanıyor.

Ayrıca platform, oyuncular arasındaki davranışsal desenleri belirlemede başarılıdır. Bu kıymetli bilgi, kullanıcı katılımını ve tutunma sürelerini artırmaya yardımcı olarak Gamelight'ın algoritmalarını kullanıcı deneyimlerini optimize etmeye ve daha uzun oyun oturumlarına yönlendirmeye teşvik ediyor.

Platformun geleceği

Gamelight burada durmuyor. Kurucu Ortaklardan Florian Elmies'in gelecek planlarına dair heyecan verici içgörüleri var:

"Mobil reklam dünyasını sarsmaya hazırlanıyoruz. Gelecek projelerimiz, kullanıcılara daha fazla eğlence ve uygulama yayıncılarına daha büyük başarılar getirecek, daha önce görülmemiş tamamen yenilikçi konseptleri tanıtacak."

Gamelight'ın son teknoloji yapay zeka algoritması, mobil pazarlama sahasını devrim yaratıyor, oyun geliştiricilere kullanıcıları etkilemek ve gelir büyümesi sağlamak için benzersiz bir strateji sunuyor. Kapsamlı veri analizine dayalı kişiselleştirilmiş önerilerle Gamelight, endüstri standartlarını aşıyor ve mobil pazarlamadaki geleneksel normları yeniden şekillendiriyor.

Kaynak: Shiftdelete
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