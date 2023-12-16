General Motors, Apple Car Play ve Android Auto\'yu kullanmayacak

Hatırlayanlar olacaktır 2023 yılının başlarına General Motors, gelecekteki elektrikli otomobil modelleri ile ilgili kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda hem model tipleri hem de araçların sahip olacağı donanımlar konusunda değişiklikler başladı. Değişikliğe gidilen donanımlar arasında "Apple Car Play ve Android Auto" özelliği de yer alıyor. İşte General Motors'un konuyla ilgili aldığı son karar ve detayları…

General Motors, artık Apple Car Play ve Android Auto'yu kullanmayacak!

Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac gibi markaları bünyesinde barındıran General Motors, Türkiye'de fazla göze çarpan bir marka değil. Bir dönem Chevrolet ile bilinen General Motors daha sonraları markanın ülkemizden çekilmesiyle birlikte unutuldu. Ancak Chevrolet markasının gelecekte tekrardan ülkemizde satışlara başlama ihtimali olduğunu düşünürsek bu karar oldukça önemli.

Şirket bünyesindeki markalarda bundan böyle Android Auto ve Apple Car Play sisteminin yer almayacağını belirtti. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada bu sistemlerin sürücülerde dikkat dağınıklığına sebep olduğu yer aldı. Buna göre kullanıcıların dikkatlerinin dağılmaması için GM araçlarındaki multimedya sistemlerini yenilemeye başladı.

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General Motors, Google iş birliği ile üretilecek olan yeni yazılımı kullanacak. Bununla birlikte artık GM Grubu otomobillerde çok sevilen "Android Auto ve Apple Car Play" yazılımları olmayacak. Bu Android kullanıcılarını fazla üzmese de iPhone kullanıcıları sorunlar yaşayacak gibi gözüküyor. Zira Google tabanlı yeni uygulamanın iOS işletim sistemine ne kadar uygun olacağı büyük bir merak konusu.

General Motors bünyesinden bu yeni yazılıma göz atarsak markaya birkaç farklı yararını tespit ettik. Bunlardan ilki "veri toplama" ve "veri analizi". Günümüzde birçok marka otonom sürüş yazılımları üzerine çalışıyor. Bu kapsamda General Motors sahip olduğu yeni yazılımla birlikte kullanıcılar hakkında veri toparlama şansına sahip.

Ayrıca marka bu yeni yazılımla birlikte ekstra kazanç sağlayabilir. Uygulama içerisinde satın alma, ücretli uygulama gibi hamleler az da olsa kazanç sağlayacaktır. ve General Motors bünyesindeki yazılımlara ufak reklamlar da ekleyerek de kazanç elde edebilir. Ancak şirket politikaları gereği böyle bir hamle yapılacağı düşünülmüyor.

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