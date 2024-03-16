İstanbul, dünya teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olmaya hazırlanıyor. Terminal İstanbul adıyla hayata geçirilecek olan ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülük ettiği bu proje, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürecek.
Terminal İstanbul geliyor!
16 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Terminal İstanbul'un tanıtım etkinliği, ülkenin teknoloji ve girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olacak. Bu etkinliğe endüstri liderlerinin, yatırımcıların ve teknoloji sektörünün önemli figürlerinin katılacak.
Girişimcilere ve yenilikçi işletmelere geniş destek mekanizmalarının sunulacağı merkezde, en modern araştırma ve geliştirme laboratuvarları, ofis alanları, hızlandırıcı merkezler ve eğitim ve konferans salonları yer alacak.
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Terminal İstanbul, yalnızca yerel bir teknoloji kalesi olmakla kalmayıp, Avrupa ve Orta Doğu'da da merkezi bir teknoloji hub'ı olmayı hedefliyor. Böyle bir merkezin getireceği sonuçlar da geniş kapsamlı olacak. Ülkeye önemli yatırımlar çekilmesi ve yeni iş fırsatları yaratılması bekleniyor. Böylece ekonomi de güçlendirilecek.
Türkiye, teknoloji ve yenilikçilik alanında kendi yerini sağlamlaştırmak için ilerlerken, bir zamanlar insanları seyahat yoluyla birbirine bağlayan bir mekanın şimdi zihinleri ve fikirleri bir araya getirmek için yeniden amaçlandırılması, ülkeyi daha parlak ve teknoloji odaklı bir geleceğe doğru hazırlıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › İstanbul, Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürüyor - Son Dakika
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