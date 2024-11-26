İzmir Havalimanı\'nda Yeni E-Pasaport Sistemiyle 20 Saniyede Kontrol

Teknoloji

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda artık E-pasaport sistemi ile yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 20 saniye içinde pasaport kontrolü yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı İşletmecisi TAV, yolcu konforunun en üst seviyede sağlandığı havalimanında yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlattı. Hızlı Pasaport geçiş sistemi olarak adlandırılan uygulamada yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinden ardından 20 saniye içerisinde pasaport kontrolünden geçiş sağlayacak. Havalimanında dış hatlar giden yolcu katı 2 banko ve gelen yolcu katı 2 banko olmak üzere toplam 4 bankodan yolcular işlemlerini bu noktalarında yapabilecek. Sistemi kullanmak için gerekli şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, çipli Türk pasaportu sahibi olmak, 12 yaş ve üzeri olmak ve gidiş işlemlerinde en az 120 gün geçerli bir pasaport sahibi olmak bulunuyor.