KTÜ UYGAR, İliç\'teki maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere yardım etmek için çalışmalara katıldı

Teknoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UYGAR) görevli ekip, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalarda görev aldı.

???????Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, UYGAR Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy ve beraberindeki yönetim kurulu, danışma kurulu ve çalışma grubu üyesi akademisyenle Prof. Dr. Hakan Ersoy, Prof. Dr. Kerim Aydıner, Doç. Dr. Zekai Angın, Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Sünnetci ve Öğretim Görevlisi Dr. Murat Karahan, maden sahasında incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Ersoy, "KTÜ UYGAR olarak bu kütle hareketinde, LİDAR teknolojisine sahip insansız hava aracı ile ölçümler almak ve detaylı bir şekilde çalışmak için görevlendirildik. Saha çalışmalarımızı tamamladık." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ersoy, alanda yaptıkları çalışmaların ardından hazırladıkları raporu kısa süre içerisinde Rektörlüğe ve kamuoyuna sunacaklarını kaydetti.