MediaMarkt Startup Challenge Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

MediaMarkt Startup Challenge Başladı

MediaMarkt Startup Challenge Başladı

Girişimciler, 2 Aralık'a kadar yarışmaya başvurabilecek. Final 15 Ocak 2025'te yapılacak.

05.11.2024 10:19
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GİRİŞİMCİLİK ekosistemini desteklemek amacıyla MediaMarkt'ın düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışması için başvurular başladı. Şirketlerle, perakende alanında katkı sağlayacak olan girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmaya son başvuru tarihi ise 2 Aralık.

MediaMarkt Türkiye'nin girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'MediaMarkt Startup Challenge' yarışmasının başvuru süreci başladı. Bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 2 Aralık tarihine kadar başvuru yapabilecek. Yarışmada; 'Perakende Satış Teknolojileri', 'Satış Sonrası Teknolojiler', 'Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme' ve 'Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri' alanlarında, inovatif perspektifiyle fark yaratan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamalar değerlendirilecek.

Jüri değerlendirmesi sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan girişimler, 15 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek olan Startup Challenge yarışmasında projelerini sunacak ve ödüle hak kazanan ilk üç proje belirlenecek.

GEÇMİŞ DÖNEMLERİN KAZANANLARI MEDİAMARKT İLE İŞ BİRLİĞİ OLANAĞI BULDU

Yarışmanın geçmiş dönem kazanan projeleri de MediaMarkt'la iş birliklerine başladı. Geçmiş dönemin kazananlarından; mikro atık yönetimi, karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmetleri sunarak, espresso granülünden ileri dönüştürülmüş ürünler üreten Wastespresso girişimi ile MediaMarkt, uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. MediaMarkt, karbon ayak izini azaltmak amacıyla Wastespresso ile MediaMarkt çalışanlarının katılımına dayalı bir ileri dönüşüm projesi başlattı. Proje kapsamında MediaMarkt Genel Merkezinde biriktirilen kahve atıklarının yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi sağlandı. Türkiye'de ayrıca kazanan girişimlerden Buybuddy ve Udentify ile mağazalarında iş birliği yapan MediaMarkt; ayrıca AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.

Yarışmaya katılmak isteyen girişimciler, başvurularını 2 Aralık tarihine kadar MediaMarkt'ın internet sitesinden yapabilecek.

Kaynak: DHA

Mediamarkt, Teknoloji, Ekonomi, Aralık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji MediaMarkt Startup Challenge Başladı - Son Dakika

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