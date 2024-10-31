Öğrencilerden Sıfır Atık Biyoreaktör - Son Dakika
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Teknoloji

Öğrencilerden Sıfır Atık Biyoreaktör

Öğrencilerden Sıfır Atık Biyoreaktör

GTÜ öğrencileri, organik atıklardan biyogaz üreten sürdürülebilir bir biyoreaktör geliştirdi.

31.10.2024 12:16
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Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyan farklı bölümlerdeki 9 öğrenciden oluşan takım, organik atıklardan biyogaz üretilmesini sağlayan sıfır atık biyoreaktör geliştirdi.

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik, Kimya ve Çevre Mühendislikleri bölümleri ile Temel Bilimler Fakültesi Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden 9 öğrenci, Aralık 2023'te "Bıosgas Innovators" takımını kurdu.

Çalışmalara başlayan öğrenciler, 10 ay süren AR-GE sonucu sebze meyve gibi organik atıklardan elde edilen kompostun içindeki sıvıyı metan bakterilerine besin olarak kullandırıp biyogaz enerjisi üreten biyoreaktör geliştirdi.

Adana'da 2- 6 Ekim'de TEKNOFEST'te "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması Üniversite ve Üzeri Proje Kategorisi"nde birincilik kazanan sıfır atık döngüsüne sahip çalışmada öğrenciler, atölyelerinde geliştirmeye devam ettikleri projeyle ilk etapta evlerde daha sonra da kafe ve restoran gibi toplu alanlarda biyogaz üretimini hedefliyor.

Bataklıklarda bulunan metan bakterilerini kullanıyorlar

GTÜ Bıosgas Innovators takım lideri İklima Saygı, AA muhabirine, organik ev atıklarını kompost haline getirdikten sonra içerisindeki sıvıyı metan bakterilere besin olarak kullandırttıklarını ve elde ettikleri metandan da biyogaz ürettiklerini anlattı.

Tamamen sıfır atık konseptine sahip proje geliştirdiklerini vurgulayan Saygı, "Metan bakterilerimizin olduğu kavanozun içerisinde membranımız var. Membran, arta kalan suyu sisteme geri kazandırıyor. Kompostun kuru kısımlarını da bitki diplerinde gübre olarak kullanıyoruz. Normalde bu tarz sistemlerde arta kalan su toprak altına atılıyor veya içme sularına karışarak ziyan oluyor. Biz onu da sisteme kazandırıp kullanıyoruz." diye konuştu.

Saygı, sistemin düzgün çalışabilmesi için malzeme içeriğindeki metan gazı seviyesinin yüzde 60'lara ulaşması gerektiğini aktararak, ihtiyaç duydukları metan bakterilerini danışman hocaları aracılığıyla çokça bulundukları bataklıklardan temin ettiklerini söyledi.

Bu bakterilerin, organik evsel atıkların yüksek verimli suyunu kullanarak metan ürettiği bilgisini veren Saygı, "Aslında çıkan gazın içeriği tamamen yüzde 100 metan değil. Doğal gazda kullanabilmemiz için yaklaşık yüzde 60 oranı olması gerekiyor. Yüzde 60'lık düzeye ulaşınca metan bakterileri biyogaz üretiyor." şeklinde konuştu.

Cihazı kombi gibi evlere entegre etmeyi hedefliyorlar

Saygı, projeyi, ilk etapta evlerde doğal yöntemlerle gaz üretme hedefiyle geliştirdiklerinden bahsetti.

"Evdeki kombi gibi aslında her eve bunu entegre ederek, kendi organik atıklarımızdan doğal gazımızı üretmeyi istiyoruz." diyen Saygı, cihazın, restoran gibi toplu alanlarda kullanılmasının da ön görüldüğünü kaydetti.

Projeyi geliştirirken birçok problemle karşılaştıklarını, aralık ayından itibaren yoğun çalışma süreci geçirdiklerini anlatan Saygı, "İlk başlarda çok sorun yaşadık. Kompostun hazırlanması uzun sürdü. Otonom sistemimiz yoktu, o yüzden sıcaklığını, nemini hep biz ölçtük." dedi.

Saygı, ürün için patent araştırmalarına başladıklarını, mezuniyetlerinin ardından da kurmayı planladıkları şirketle biyogaz teknolojisinin öncülerinden olmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Teknofest, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Öğrencilerden Sıfır Atık Biyoreaktör - Son Dakika

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