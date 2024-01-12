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Poco, orta sınıf kullanıcılara yönelik yeni akıllı telefon modellerini tanıttı - Son Dakika
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Poco, orta sınıf kullanıcılara yönelik yeni akıllı telefon modellerini tanıttı

Poco X6, X6 Pro 5G ve M6 Pro, kullanıcılara çeşitli özellikler sunarak dikkat çekiyor. Poco X6 Pro, MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga seti, 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri ile öne çıkıyor. Poco X6 ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti, 120Hz yenileme hızı, 5100mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Poco M6 Pro 4G ise MediaTek Dimensity 1300 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama alanı ve IP54 sertifikası gibi özelliklere sahip.

Poco, orta sınıf kullanıcılara yönelik yeni akıllı telefon modellerini tanıttı
12.01.2024 - 08:28,  Güncelleme: 08:30
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Poco, orta sınıf kullanıcılara yönelik yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Poco X6, X6 Pro 5G ve M6 Pro, kullanıcılara çeşitli özellikler sunarak dikkat çekiyor.

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Poco X6 ve X6 Pro 5G'nin özellikleri şu şekilde:

Poco X6 Pro, gücünü MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setinden alıyor ve 8GB/12GB RAM ile 256GB/512GB depolama seçenekleri sunuyor. Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor.

Poco X6 ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini kullanıyor. 120Hz yenileme hızına ve 1800 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç ekranı bulunan bu model, 5100mAh bataryası ve 67W hızlı şarj desteği ile öne çıkıyor. Her iki telefon da üçlü arka kamera kurulumu ile gelirken, X6 serisinin kameraları 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro sensör içeriyor. Selfie kamerası ise 16MP.

Poco M6 Pro 4G'nin özellikleri ise şu şekilde:

M6 Pro 4G, MediaTek Dimensity 1300 yonga setini kullanıyor ve 12GB'a kadar RAM ile 512GB depolama alanı sunuyor. 5000mAh bataryası, 67W hızlı şarj desteği ve suya, toza dayanıklılık için IP54 sertifikası gibi özelliklere sahip olan telefon, çift hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi detaylarla kullanıcıları cezbetmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Cep Telefonu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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