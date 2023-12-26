Bugün Poco başkanı X(Twitter) üzerinden X6 serisi ile ilgili bir açıklama yaptı. Yeni yılda Poco X6 ve X6 Pro ile karşımıza çıkacağını bildiren şirket, görünüşe göre cihazların özelliklerini gizli tutamıyor. İşte Poco X6 ailesinin detayları.

Poco X6 ve X6 Pro Ocak'ta geliyor!

Bugün Poco başkanı X'te yaptığı paylaşımla ilgiyi üzerine topladı. Net bir tarih belirtmese de yeni yılda X serisine yeni bir model ekleyeceğini açıklayan Himanshu Tandon, muhtemelen Ocak 2024'te X6 ve X6 Pro modellerini piyasaya sürecek. Ancak biz lansmanı beklemeden cihazın özelliklerini görüyor olacağız. İşte X6 ailesinin beklenen özellikleri.

Sızıntılara göre 1,5K AMOLED ekran ile gelecek olan X6, 6,67 inçlik bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın üzerinde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyacak olan X6, arka tarafta 64 + 13 + 2 Megapiksel olarak şekillenen üçlü kamera kuruluma sahip olacak.

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Yine benzer özelliklere sahip bir ekranla gelecek olan Poco X6 Pro, bu ekranda 1800 nit tepe parlaklık sunacak. Selfie kamerası olarak 16 Megapiksellik bir sensör kullanan cihaz, arka tarafta OIS destekli 64 Megapiksellik ana kamerasını taşıyacak. Yine üç kamera ile gelecek olan X6 Pro, gücünü Dimensity 8300 yonga setinden alacak. Tabi bu işlemciye LPDDR5X RAM bellekler de eşlik edecek.

Görünüşe göre Redmi K70E ve Note 13 Pro modelleri ile benzer özellikler gösteren X6 ve X6 Pro, fiyat bakımından da bu modelleri takip edecektir. Tabi net bilgiler Ocak ayında gerçekleşecek olan lansmanda belli olacak. Siz ortaya çıkan özelliklere bakarak Poco X6 modellerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.