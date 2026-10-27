PRINTHERE, Kastamonu\'daki yarışmada 60 bin liralık birincilik ödülünü kazandı

Karabük Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren PRINTHERE Teknoloji ve Yazılım A.Ş., mobil uygulama destekli akıllı baskı otomatları geliştirdiği projesiyle girişimci kategorisinde birinci oldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) mezunlarının kurduğu PRINTHERE Teknoloji ve Yazılım A.Ş., "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle Kastamonu Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda birincilik elde ederek 60 bin lira ödül kazandı.

Kastamonu Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı'nda yarışan firmanın "PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesi, birincilik ödülüne layık görüldü. Firma, başarıyla birlikte 60 bin lira ödül kazandı.

Ödül, Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz tarafından takdim edildi.

Karabük Üniversitesi mezunları tarafından kurulan PRINTHERE, girişimcilik yolculuğuna Karabük Teknokent bünyesindeki Baykuş Hızlandırma Programı ile başladı. Program kapsamında eğitim ve mentörlük desteği alan girişim, 2025 yılında PRINTHERE Teknoloji ve Yazılım A.Ş. adıyla şirketleşti.

"PrintHere - Akıllı Baskı Otomatı" projesiyle belge ve doküman baskı işlemlerinin daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Mobil uygulama desteğiyle çalışan akıllı otomatlar sayesinde kullanıcıların belgelerini hızlı ve pratik şekilde çıktıya dönüştürebilmesi hedefleniyor. Yazılım ve akıllı cihaz teknolojilerini bir araya getiren proje, self-servis baskı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına odaklanıyor.