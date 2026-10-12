Prof. Dr. Satıl BAÜN'de bilinçsiz bitki kullanımının sağlık risklerini anlattı - Son Dakika
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Prof. Dr. Satıl BAÜN'de bilinçsiz bitki kullanımının sağlık risklerini anlattı

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Prof. Dr. Satıl BAÜN\'de bilinçsiz bitki kullanımının sağlık risklerini anlattı
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YÖK koordinasyonundaki Bilim Kafe kapsamında BAÜN 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji Bölümü iş birliğinde tıbbi bitkilerin doğru kullanımı semineri düzenlendi. Seminerde Prof. Dr. Fatih Satıl, bilinçsiz bitki kullanımının sağlık risklerine dikkat çekti.

BAÜN 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliğinde "Tıbbi Bitkilerin Doğru Kullanımı" başlıklı bir seminer düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Bilim İletişimi Ofisi, bilimin yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde konuşulmasını ve paylaşılmasını hedefleyen Bilim Kafe Buluşmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, BAÜN 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliğinde "Tıbbi Bitkilerin Doğru Kullanımı" başlıklı bir seminer düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonunda gerçekleştirilen ve BAÜN Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Fatih Satıl'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, BAÜN 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü ve BAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gözde Akış, Gerontoloji Bölümü akademisyenleri ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Fatih Satıl, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında sıklıkla kullanılan tıbbi bitkilerin sağlığa etkileri, bitkilerin doğru toplanması ve saklanması ile bilinçsiz kullanımın yol açabileceği sağlık riskleri hakkında bilgi verdi. Bitki çaylarının hazırlanması ve uygun dozda kullanılması gibi günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konulara değinen Satıl, bilinçsiz bitki kullanımının sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Söyleşi, Prof. Dr. Fatih Satıl'ın katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
TeknolojiSağlıkEğitimBilimSon Dakika

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