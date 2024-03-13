Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 Performans Testlerinde Görüntülendi

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Qualcomm ve MediaTek'in mobil işlemci pazarındaki rekabeti sürüyor. Son dönemlerde attıkları adımlar ile rekabeti daha da kızıştıran şirketler, yakında yeni amiral gemisi işlemcilerini duyuracak. Bu işlemciler, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400. Merakla beklenen bu iki yonga seti, performans testlerinde görüntülendi. Peki hangisi daha güçlü? İşte ayrıntılar…

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench testinde!

Bilindiği üzere bir mobil işlemci, akıllı telefonun kalbi konumunda. Bu bağlamda bir cihazın işlemcisine bakarak hangi segmentte olduğu söylenebilir. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 de Android amiral gemisi modellerine güç verecek. Bu nedenle performansları merak ediliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench performans testlerinde görüntülendi. AnTuTu tarafında MediaTek öne çıktı. Geekbench testinde ise tekli çekirdeklide Qualcomm, çoklu çekirdeklide MediaTek'in daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 performans karşılaştırması şu şekilde;