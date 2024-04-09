Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evrenine Geri Dönebilir

Teknoloji

Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti.

Robert Downey Jr: Marvel'a seve seve geri dönerim

Robert Downey Jr. verdiği son röportajda Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi. 2008'den 2019'a kadar birçok Marvel filminde canlandırdığı Iron Man rolünün, kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu da ifade etti.

İlk olarak 2008 yılında vizyona giren Iron Man filmi, bazı tartışmalara rağmen büyük başarılara imza attı. Marvel filmlerinin gişede görülmemiş seviyelere ulaşmasına da yardımcı oldu. Downey Jr. ayrıca Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi.

2132132123

Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söyledi. Bu da Iron Man karakterinin geleceği için bazı soru işaretleri yarattı. Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor

Downey Jr'ın önümüzdeki projesi The Sympathizer'ın dizi uyarlaması olacak. Önümüzdeki hafta gösterime girmesi beklenen dizi, sevilen oyuncunun da dizi dünyasına yeniden girişini temsil edecek.

Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor. Bu yüzden yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?