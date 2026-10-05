SEDDK, e-Devlet'te Özel Sigortalarım sayfasına eksper raporu erişimi ekledi

SEDDK, e-Devlet'te Özel Sigortalarım sayfasına eksper raporu erişimi eklediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SEDDK, e-Devlet'teki Özel Sigortalarım sayfasında faz II çalışmalarını tamamlayarak kapsamı genişletti. Böylece vatandaşlar eksper raporu, kaza tespit tutanağı, kusur oranı, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçe bilgileri ile yenileme uyarılarını görüntüleyebilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından, 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' sayfasının kapsamı tamamlanan faz II çalışmalarıyla birlikte genişletildi.
Vatandaşların sigorta uygulamalarına güncel, hızlı ve etkin erişimine imkan sağlamak için SEDDK tarafından yürütülen ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin katkılarıyla sürdürülen 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' sayfasının kapsamı tamamlanan faz II çalışmalarıyla birlikte genişletildi.
Böylelikle vatandaşlar e-Devlet üzerinden; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecek.
Kaynak: İHA
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