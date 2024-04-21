Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Sony yönetimi Paramount stüdyosunu resmen satın almak için girişimlere başlamış olabilir. Uzun süredir alıcı arayan stüdyo için, Warner Bros. ve Skydance firmalarının da çoktandır zemin yokladığı biliniyordu. Hollywood'un son dönemdeki olumsuz finansal gidişatından kaynaklandığı öne sürülen bu durumun, Sony'nin de iştahını kabarttığı konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Sony, Paramount stüdyosuna talip mi oldu?
Son olarak ise Sony Pictures Entertainment'ın başarılı CEO'su Tony Vinciquerra'nın, Apollo Global Management ile kapsamlı bir iş birliğine giderek Paramount'u satın almak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Vinciquerra'nın bu girişimde oldukça kararlı olduğu, böyle bir hamlenin Sony'nin finansal geleceği için oldukça faydalı olacağına inandığı söyleniyor. Şu ana dek ortada resmi bir teklifin olmadığı iddia edilse de, taraflar arasındaki pazarlıkların pozitif bir şekilde ilerlediği ve yakın zamanda somut bir sonuca varılabileceği öne sürülmekte.
Kendi lisanslı yapımlarını kapsayan dijital bir platformu olmadığı için sık sık eleştiri alan Sony'nin, Paramount'u satın alarak bu duruma da bir dur demeyi planladığı düşünülüyor. Bu satın alma resmi olarak hayata geçtiği takdirde ise, birçok sevilen Sony yapımını Paramount+ platformunda görebiliriz. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony yeni girişiminde önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Sony marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Sony, Paramount stüdyosunu satın almak için girişimlere başladı - Son Dakika
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