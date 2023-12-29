SpaceX, Falcon Heavy Roketi\'ni başarılı bir şekilde fırlattı

Nihayet beklenen gün geldi. Fırlatma tarihi sürekli erteleniyordu. Beşinci denemede SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri için deneysel bir uzay alanı konuşlandırma görevi için üçlü güçlendiriciye sahip Falcon Heavy Roketi'ni fırlattı. İşte detaylar…

Sonunda SpaceX'in yüzü güldü! Falcon Heavy görevi başarılı!

SpaceX, bu misyonu bu ayın başlarında başlatmayı planlamıştı. Ancak aksilikler peşini bırakmadı. Kötü hava koşulları da dahil olmak üzere bir dizi sorun ortaya çıktı. Son belirlenen tarih 13 Aralık idi. Ancak aksilikler neticesinde görev tarihi 28 Aralık'a ertelendi.

SpaceX bu görevi USSF-52 misyonu olarak isimlendiriyor. Falcon Heavy Roketi ertelemelerin ardından 28 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalandı. Elon Musk liderliğindeki uzay uçuşu şirketi, lansmanı uzay meraklılarıyla paylaştı. Roketin üç iticisinden ikisinin fırlatılması ve inişi de dahil olmak üzere görevin ilk bölümünü canlı olarak yayınladı.

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Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra, Falcon Heavy'nin iki yan iticisi dik iniş için eve döndü. Bunun yanı sıra çekirdek itici, yükünü yörüngeye doğru beslemeye devam etti.

Falcon Heavy's side boosters have landed pic.twitter.com/U7AkELZxoI — SpaceX (@SpaceX) December 29, 2023

Falcon Heavy, üç adet Falcon 9 güçlendiriciden oluşuyor. Falcon Heavy, fırlatıldığında 5,5 milyon poundluk itme kuvvetine sahiptir. Bu da onu şu anda kullanımda olan en güçlü roketlerden biri haline getirmektedir.

Perşembe günkü görev, SpaceX'in Falcon Heavy Roketi rekor tazeledi. Falcon Heavy Roketi'nin beş yıl önceki ilk lansmanından bu yana dokuzuncu uçuşu oldu. Roket en son ekim ayında, NASA'nın Psyche Uzay Aracı'nı konuşlandırmak için uçtu. Psyche Uzay Aracı metal bir asteroidi keşfedecek.

SpaceX aynı zamanda çok daha güçlü bir roketi Starship Roketi'ni test etmeye başladı. Bu roket, 17 milyon poundluk devasa bir itme kuvveti barındırıyor. Bu da onu şimdiye kadar uçabilen en güçlü roket haline getiriyor. Ancak bu yılın nisan ve kasım aylarında gerçekleştirilen ilk iki test uçuşu da roketin havada patlamasıyla sonuçlandı.