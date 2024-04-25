SpaceX, Starlink için yeni nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü - Son Dakika
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Teknoloji

SpaceX, Starlink için yeni nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü

SpaceX, Starlink için yeni nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink için yeni 3. nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü. Daha iyi performans ve daha kapsamlı bağlantı desteği ile dikkat çeken cihaz, yüksek deneyim sunuyor. Starlink Gen 3 WiFi Router, daha yüksek menzil mesafesi, WiFi 6 teknolojisi, tri-band teknolojisi ve Mesh özelliği ile öne çıkıyor. Türkiye'de henüz hizmet verilmese de 2024 yılında kullanılmaya başlanması planlanıyor.

25.04.2024 21:10
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Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink için yeni 3. nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü. Daha iyi performans ve daha kapsamlı bağlantı desteği ile dikkat çeken cihaz, yüksek deneyim sunuyor. İşte Starlink Gen 3 WiFi router ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler…

Starlink Gen 3 WiFi Router neler sunuyor?

SpaceX, geçtiğimiz aylarda bazı kullanıcılar ile test ettiği yeni WiFi Router cihazını herkesin beğenisine sundu. Daha yüksek menzil mesafesi sunan bu en yeni nesil yönlendirici, ağı evin her köşesine taşıyarak daha güvenilir ve daha hızlı bağlantı sunuyor.

SpaceX, Starlink için yeni nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü

Mevcut Starlink Gen 1 veya Gen 2 WiFi Router'ın yerine geçebilen Gen 3, WiFi 6 sayesinde önceki modellere göre çok daha yüksek veri aktarım hızları sunuyor. Ayrıca tri-band teknolojisi ile çoklu frekans bantları üzerinden daha fazla cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasına ve veri akışına olanak tanıyor. Bu, yoğun ağ kullanımı sırasında bile kesintisiz bir bağlantı anlamına geliyor.

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Bununla birlikte Mesh özelliği sayesinde birden fazla Gen 3 router'ı birbirine bağlayarak evin her köşesine kadar güçlü WiFi sinyali ulaştırabilirsiniz. Bu sayede özellikle büyük evlerde bağlantı olmayan tek bir nokta bırakmayabilirsiniz.

Yeni nesil yönlendiricide iki adet Ethernet port yuvası, Starlink bağlantısı için bir adet port yuvası ve cihaza güç sağlanması için bir adet port yuvası yer alıyor.

Mobil uygulama aracılığıyla durumunu izleyebileceğiniz en yeni nesil yönlendirici, satın alındığında kolay bir şekilde kurulabiliyor. Kutudan Gen 3 WiFi Router, RJ45 Cover kapak koruyucu, 15 metre Ethernet kablosu, 15 metre güç kablosu ve güç kaynağı çıkıyor.

Starlink Gen 3 WiFi Router, uydu internet hizmetini satın alırken sipariş verilebiliyor. Ancak bu servisin henüz ülkemizde hizmet vermediğini belirtelim. 2024 yılı içerisinde ülkemizde de kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji SpaceX, Starlink için yeni nesil Wi-Fi yönlendiricisini piyasaya sürdü - Son Dakika

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