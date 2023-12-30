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Teknoloji Muhabbeti #11: Xiaomi SU7, Aselsan atağı, internete zam! - Son Dakika
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Teknoloji Muhabbeti #11: Xiaomi SU7, Aselsan atağı, internete zam!

Türkiye'de BTK'nın Apple soruşturması, Xiaomi SU7'nin özellikleri, Tesla ve BYD'nin satış performansı, yapay zeka uygulamaları, GTA 5'in kaynak kodları, PS5 Slim kutu açılışı, Türkiye'deki internet hızları ve güvenlik konuları teknoloji dünyasında önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Teknoloji Muhabbeti #11: Xiaomi SU7, Aselsan atağı, internete zam!
30.12.2023 - 20:28,
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Son dönemde teknoloji dünyasında çeşitli önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Apple'ı incelemeye aldı ve bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın detayları hala net değil, ancak Apple'ın Türkiye'deki faaliyetleri yakından takip ediliyor. Teknoloji Muhabbeti 11. bölümü ile sizlerle.

Xiaomi SU7, Aselsan atağı, internete zam! – Teknoloji Muhabbeti #11

Elektrikli otomobil sektöründe, BYD ve Tesla'nın 2023'teki satış performansları merak uyandırıyor. Tesla'nın popüler Cybertruck modelinin ilk kaza haberi de dikkat çekiyor. Ayrıca, Xiaomi'nin otomobil pazarındaki yeni modeli XU7'nin renkleri ve özellikleri hakkında bilgiler ortaya çıkıyor.

Teknoloji alanındaki gelişmeler sadece donanım değil, yazılım ve yapay zeka konularında da öne çıkıyor. En popüler yapay zeka uygulamaları, NVIDIA'nın yeni RTX 40 SUPER serisi grafik kartı özellikleri ve Steam'in 2023'ün en çok satan oyunları gibi konular da ilgi çekici detaylar içeriyor.

Oyun dünyasında, GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılması ve The Finals adlı bir oyuncu etkinliğinin katılımcı sayısının açıklanması dikkat çekiyor. Ayrıca, PS5 Slim modelinin kutu açılışı ve PS3'ün hala milyonlarca kullanıcıya sahip olması da oyunseverleri ilgilendiren konular arasında.

Türkiye'deki internet hızlarıyla ilgili bir açıklama da Steam tarafından yapıldı. Ayrıca, Türksat Kablonet'in internet paketlerine yapılan zam haberleri ve Türkiye'de en hızlı interneti sunan sağlayıcılarla ilgili bilgiler de teknoloji kullanıcıları için önemli. Yurt dışından gelen telefonların kullanım süreleri, sahte şarj kablosu olayları ve Android platformunda ortaya çıkan yeni zararlı uygulamalar da güvenlik açısından önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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