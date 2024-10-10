Tesla, Cybercab Robotaksisini Tanıtıyor - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Tesla, Cybercab Robotaksisini Tanıtıyor

Tesla, Cybercab Robotaksisini Tanıtıyor

Elon Musk, sürücüsüz taksi Cybercab'i bu akşam tanıtacak. Araç, otonom sürüş için kamera kullanıyor.

10.10.2024 13:43
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Elektrikli araç üreticisi Tesla, robotaksi olarak adlandırılan sürücüsüz taksi aracı Cybercab'i bugün tanıtıyor.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, California’daki Warner Bros Stüdyoları'nda bu akşam yapılacak etkinlikte 'We, Robot’ başlıklı sunumuyla aracı tanıtacak.

Cybercab adı verilen araçla ilgili nispeten az şey biliniyor. Ağustos’ta yapılacağı açıklanan tanımıtım daha sonra ‘tasarım değişikliği’ açıklaması sonrası Ekim’e ertelenmişti.

Teknoloji haber sitelerine göre, aracın arkada iki koltuğu olacak ve kapısı kelebek kanadı şeklinde açılacak.

Rakiplerinin kullandığı, Lidar olarak bilinen lazer tabanlı sensörlerin aksine, Tesla, otonom sürüşte kamera kombinasyonları ve bilgisayar gücüne başvuruyor.

Musk, üretilen robotaksilerin bazılarının Tesla bünyesinde işletilebileceğini ima etti. Bununla beraber, Tesla sahiplerine, araçlarını kullanmadıkları zamanlarda bunları taksi olarak kullanma imkanı sağlanacak gibi de görünüyor.

‘We, Robot’ başlıklı sunumda, Cybercab’in bir prototipinin gösterilmesi bekleniyor.

Sektörü takip eden analiz şirketi Wedbush’un tahminlerine göre, Cybercab’in kilometre başı maliyetinin yanında, bir taksi uygulamasının tanıtılması da olası.

Wedbush analistleri sektörün tanıtımla ilgili büyük beklenti içinde olduğunu ve Elon Musk’ın kısa vadeli bazı olası sorunlara değinmesinin beklendiğini kaydediyor.

Sektörde bulunan bazı uzmanlar, Tesla’nın böylesi projeler yerine, daha düşük maliyetli bir elektrikli araç üretimine odaklanması gerektiğini savunuyor.

Ancak elektrikli araç devi, uzun süredir Google üretimi Waymo’ya rakip olacak, tam otonom sürüş yapabilen bir tasarım üzerinde çalışıyordu.

San Fransisco sokaklarında bir süredir sıklıkla görülen Waymo robotaksiler, Phoenix, Los Angeles ve Austin kentlerine de yayılıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet, kısa vadede robotaksi filosuna Hyundai Ioniq 5’leri de eklemeyi planlıyor. Waymo filosu şu anda Jaguar’ın I-Pace modelinde oluşuyor.

Çinli teknoloji şirketi Baidu'nun da robotaksi birimi Apollo Go'yu Çin dışına açmayı planladığı ve araçların Çin'in birçok şehrinde faaliyet gösterdiği bildiriliyor.

10 Ekim'deki Cybercab tanıtım etkinliği basına açık ancak, BBC ve Bloomberg TV gibi kuruluşlar, talep etmelerine rağmen davet edilmedi.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Elon Musk, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla, Cybercab Robotaksisini Tanıtıyor - Son Dakika

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