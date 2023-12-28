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Tesla'nın rakibi BYD, elektrikli otomobil satışlarında liderliği ele geçirebilir - Son Dakika
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Tesla'nın rakibi BYD, elektrikli otomobil satışlarında liderliği ele geçirebilir

2023 Elon Musk için nispeten kötü bir yıldı denilebilir. BYD Co. adlı Çinli bir otomobil üreticisi, dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi olarak Tesla'yı geçmek üzere. BYD'nin önümüzdeki birkaç ay içinde elektrikli otomobil satışlarında Tesla'nın en üst sırasını geçeceği tahmin ediliyor.

Tesla\'nın rakibi BYD, elektrikli otomobil satışlarında liderliği ele geçirebilir
28.12.2023 - 12:27,
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2023 Elon Musk için nispeten kötü bir yıldı denilebilir. Özellikle Twitter'ın adını ve logosunu değiştirip "X" yaptıktan sonra. SpaceX'i satın alma teklifi, uydu internet işi Starlink'in, Musk'ın öngördüğü 12 milyar dolarlık gelirin yalnızca 1,4 milyar dolarını getirmesinin ardından bocaladı. Şimdi de Musk'ın elektrikli otomobillerle yani Tesla şirketiyle başı belada. Rakibi ise Çinli BYD!

BYD, Tesla'nın tahtına göz dikmiş durumda

BYD Co. adlı Çinli bir otomobil üreticisi, dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi olarak Tesla'yı geçmek üzere. BYD dünya sahnesinde pek tanınmıyor ancak yakın gelecekte bu durum değişebilir. Son yıllarda Çin, dünyanın önde gelen tüketici otomobil ihracatçısı için yeni bir rakip olarak Japonya'ya yöneldi ve BYD, Çin'in gelişen endüstrisinde en hızlı büyüyen şirketlerden biri.

Tesla'nın rakibi BYD, elektrikli otomobil satışlarında liderliği ele geçirebilir

Gelen raporlar ve mevcut tahminler, BYD'nin önümüzdeki birkaç ay içinde elektrikli otomobil satışlarında Tesla'nın en üst sırasını geçeceğini gösteriyor. Bu, milyarderler arasında on yıldır süren rekabette bir dönüm noktasına işaret ediyor. BYD CEO'su Wang Chuanfu, Warren Buffet'in firması Berkshire Hathaway'in büyük yatırımlarıyla desteklenen şirketinin elektrikli otomobil işine girişinin ilk günlerinde gözünü Tesla'ya dikmişti.

Musk yakın zamanda ortaya çıkan bir TV röportajında Çinli şirketle alay etti ancak bugün BYD'nin imparatorluğuna karşı meşru bir tehdit olduğu açıkça görülüyor. Tesla zaten zorlu bir yolda sendeliyor. Geçtiğimiz birkaç ayda, yatırımcılar Musk'un Yahudiler hakkındaki duygularını paylaşmasının ardından Tesla'dan istifasını talep etti.

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Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Departmanı, arabalarının tamamen otonom olduğu (değil) iddiası nedeniyle şirketi dolandırıcılıkla suçladı. BYD'nin yurtiçindeki başarısını yurtdışındaki elektrikli otomobil satışlarıyla, özellikle de araçlarının neredeyse hiç bulunmadığı ABD'de genişletmesi kolay olmayacak. Ancak şirket istediğini gerçekleştirirse Musk'ın başı ciddi dertte demektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Tesla'nın rakibi BYD, elektrikli otomobil satışlarında liderliği ele geçirebilir - Son Dakika
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