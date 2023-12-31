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Toyota, bZ3 Modelini Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Toyota, bZ3 Modelini Geri Çağırıyor

Çinli ortak girişim FAW Toyota, bZ3 EV'yi global pazara sunulmasından bu yana sekiz ay içinde ikinci büyük geri çağırma işlemini gerçekleştiriyor. Şirket, Toyota bZ3 modelini hatalı programlanan batarya yönetim sistemi nedeniyle geri çağırıyor. Bu durum, araçların kalan pil kapasitesi hakkında yanlış tahminler sunması ve bazılarının hiçbir uyarıda bulunmadan güç kaybetmesiyle ilgili. Geri çağırma işlemi, 25.815 bZ3 EV'nin derhal geri çağrılmasını içeriyor.

Toyota, bZ3 Modelini Geri Çağırıyor
31.12.2023 - 18:28,
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Çinli ortak girişim FAW Toyota, bZ3 EV'yi global pazara sunulmasından bu yana sekiz ay içinde ikinci büyük geri çağırma işlemini gerçekleştiriyor. Yayınlanan bilgilere göre şirket, Toyota bZ3 modelini hatalı programlanan batarya yönetim sistemi nedeniyle geri çağırıyor. İşte detaylar…

Toyota bZ3 batarya yönetim sistemi nedeniyle geri çağırılıyor

Bu yıl üretilen 25.000'den fazla elektrikli sedanların bazıları, kalan pil kapasitesi hakkında yanlış tahminler sunuyor, hatta bazıları hiçbir uyarıda bulunmadan tüm gücünü kaybediyor. Elektrifikasyonla ilgili olarak, ortak girişim şu anda Toyota'nın "Sıfırın Ötesinde" (Bz) serisi altında iki elektrikli aracı bir araya getiriyor: bZ4X SUV ve bZ3 sedan.

Toyota, bZ3 Modelini Geri Çağırıyor

Ekim 2022'de piyasaya çıkan bZ3, Mart 2023'ün başlarında Çin'de üretime başladı. Nisan ayı itibarıyla FAW-Toyota, pazarda ilk satışlara başladı ancak Temmuz ayı itibarıyla ilk geri çağırma ile gündeme geldi.

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Elektrikli araçlara takılan arızalı kapı kollarıyla ilgili geri çağırma işleminden 12.000'den fazla bZ3 etkilendi. Çin'deki yollardaki Toyota sedan sayısı o zamandan bu yana iki kattan fazla arttı, dolayısıyla bu ikinci geri çağırmanın potansiyel olarak etkilenen daha büyük bir EV grubunu kapsadığı belirtiliyor.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin (SAMR) web sitesinde yer alan bir duyuruya göre FAW-Toyota, 25.815 bZ3 EV'yi fiilen derhal geri çağırdı. Geri çağırma, aracın batarya yönetimi denetleyicisinin yanlış programlanmasını ve bunun bazı elektrikli araçlarda kalan güç tahminlerinin kalan gerçek aralıktan aşırı derecede sapmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Bu sapma özellikle art arda birden fazla tam olarak şarj edilmemiş ve yüksek hızlarda sürülen Toyota EV'leri etkiliyor. Aracın ekranlarındaki hatalı kalan pil tahminlerine ek olarak, Toyota'nın dosyasında elektrikli modelin aşırı sıcaklık düşüşü/artışı gibi durumlarda herhangi bir düşük şarj uyarısı olmadan tamamen güç kaybedeceği belirtiliyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Toyota, bZ3 Modelini Geri Çağırıyor - Son Dakika


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