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Troy ismi değişiyor mu?

Türk kart sistemi Troy'un isminin değişeceği iddiası gündemde. Değişiklik yapılması durumunda banka kartlarının da yenilenmesi gerekebilir.

Troy ismi değişiyor mu?
15.12.2023 - 23:13,
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2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve günümüzde bazı kuruluşlar tarafından kullanılan Türk kart sistemi Troy, önemli bir iddiayla gündeme geldi. Buna göre "Troy" ismi değişiyor. İşte ayrıntılar…

"Troy" ismi değişiyor mu?

Türkiye'deki tek yerli kart uygulaması, Akbank'tan Halkbank'a, Aktif Bank'tan Anadolubank'a kadar pek çok finansal kuruluş tarafından kullanılmakta. Bunu kartların üzerinde yer alan Troy'un simgesi ile görebilmek mümkün. Fakat kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre artık "Troy" ismini görmeyeceğiz.

Türkiye'nin ödeme yöntemi "Troy" markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, "Troy" yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse??

— Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 15, 2023

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan tarafından X'te (Twitter) paylaşılan bilgilere göre "Troy" markasının değişmesi bekleniyor. Tabii bunun henüz resmi bir bilgi olmadığını belirtmek gerekiyor. Değişiklik yapılması durumunda banka kartlarının da yenilenmesi gerekebilir. Bu da büyük bir maliyet yaratacaktır.

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Alkan'ın ilgili paylaşımı şu şekilde;

Türkiye'nin ödeme yöntemi "Troy" markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, "Troy" yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse.

Troy ismi değişiyor mu?

"Troy" isminin değişmesi sonucunda aşağıdaki listede yer alan finansal kuruluşlar, kartlar için bir değişim süreci başlatabilir.

Akbank

Aktif Bank

Albaraka Türk

Anadolubank

Emlak Katılım

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Halkbank

ING

Kuveyt Türk

PTT

Şekerbank

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Türkiye Finans

Türkiye İş Bankası

VakıfBank

Vakıf Katılım

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Hakan Binbaşgil, Türkiye, Banka, Son Dakika

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