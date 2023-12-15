2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve günümüzde bazı kuruluşlar tarafından kullanılan Türk kart sistemi Troy, önemli bir iddiayla gündeme geldi. Buna göre "Troy" ismi değişiyor. İşte ayrıntılar…
"Troy" ismi değişiyor mu?
Türkiye'deki tek yerli kart uygulaması, Akbank'tan Halkbank'a, Aktif Bank'tan Anadolubank'a kadar pek çok finansal kuruluş tarafından kullanılmakta. Bunu kartların üzerinde yer alan Troy'un simgesi ile görebilmek mümkün. Fakat kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre artık "Troy" ismini görmeyeceğiz.
ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan tarafından X'te (Twitter) paylaşılan bilgilere göre "Troy" markasının değişmesi bekleniyor. Tabii bunun henüz resmi bir bilgi olmadığını belirtmek gerekiyor. Değişiklik yapılması durumunda banka kartlarının da yenilenmesi gerekebilir. Bu da büyük bir maliyet yaratacaktır.
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Alkan'ın ilgili paylaşımı şu şekilde;
Türkiye'nin ödeme yöntemi "Troy" markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, "Troy" yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse.
"Troy" isminin değişmesi sonucunda aşağıdaki listede yer alan finansal kuruluşlar, kartlar için bir değişim süreci başlatabilir.
Akbank
Aktif Bank
Albaraka Türk
Anadolubank
Emlak Katılım
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Halkbank
ING
Kuveyt Türk
PTT
Şekerbank
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Türkiye Finans
Türkiye İş Bankası
VakıfBank
Vakıf Katılım
Yapı Kredi
Ziraat Bankası
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