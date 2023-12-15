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Volkswagen, Arteon'un ABD satışlarını durduracak - Son Dakika
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Volkswagen, Arteon'un ABD satışlarını durduracak

Volkswagen, önümüzdeki yıldan itibaren efsane sedan modeli Arteon'un ABD'deki satışlarını durduracağını duyurdu. Şirket, Arteon'un yerine 2025'te satışa sunulacak olan ID.7 elektrikli sedan üzerinde çalıştığını belirtti.

Volkswagen, Arteon\'un ABD satışlarını durduracak
15.12.2023 - 23:14,
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Volkswagen, önümüzdeki yıldan itibaren efsane sedan modelinin satışlarını durduracağını doğruladı. ABD'deki ortaklarına gönderdiği duyuruda Volkswagen, Arteon 2024 modelinin ABD'de çıkmayacağı açıklandı.

Volkswagen, Arteon'dan vaz mı geçiyor?

Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'nde Arteon satışlarını durduracağını dile getirdi. Bayilere gönderilen bildirimde otomotiv devi, 2023 model yılının ABD pazarı için Arteon üretiminin sonunu işaret ettiğini belirtti.

Volkswagen, Arteon'un ABD satışlarını durduracak

İlk olarak 2017 yılında tanıtılan Arteon, Volkswagen'in Audi A5 Sportback gibi rakipleri hedef alan amiral gemisi sedanıydı. Şık tasarıma ve geniş iç mekana sahip olan araç, üst düzey konfor sunmasıyla otomotiv pazarında beklentileri karşıladı. Ancak, Amerikalı sürücüler arasında ilgi çekmekte zorlanmış gibi duruyor.

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VW, 2023'ün ilk yarısına kadar ABD'de sadece 1155 Arteon sedan satabildi. Buna karşılık Jetta ise aynı dönemde 16 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Arteon'un satışlarındaki düşüşün 2022'den 2023'e daha da sert olduğu bildirildi.

Volkswagen'in elektrikli araçlara yönelik stratejisinin bir parçası olarak ürün yelpazesini düzene sokmaya çalıştığını biliyoruz. Bu yüzden Arteon'un ABD için üretimden kaldırılması sürpriz olmadı. Bu kararın ABD pazarına özel olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Volkswagen, Arteon'un ABD satışlarını durduracak

Arteon ABD'de başarılı olamamış olsa da, bir şirket sözcüsü premium sedan modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 2025'te satışa sunulması planlanan ID.7 elektrikli sedanın Arteon'un yerini alacağını ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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