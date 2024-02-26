WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor

WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor

WhatsApp, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Şimdi de Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde belirlediğiniz şifre ile istediğiniz sohbetleri kilitleyebilirsiniz. Şifreyi gizli kod olarak belirleyebilirsiniz ve kilitli sohbetleri bulmak için bu kodu arama kutusuna yazmanız gerekmektedir. Şu anda özellik bazı ülkelerde kullanıma sunulmuş olup, dünya genelinde ne zaman sunulacağı henüz bilinmemektedir.

26.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WhatsApp, önemli yenilikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bir dizi yeni özelliklere kavuşan WhatsApp, şimdi de Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliği alıyor.

WhatsApp'ta Sohbet Kilitleme için yeni yöntem: Şifreli Mesajlar özelliği yolda!

Meta, güvenlik ve gizliliğe verdiği önemi giderek artırıyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz aylarda parmak izi tarayıcısı ve yüz tarama ile açılabilen sohbet kilidi özelliğini kullanıma sundu. Böylelikle kullanıcının telefonu bir başkasının eline geçtiğinde önemli mesajlara erişimin engellenmesi amaçlandı. Şimdi ise kilidi açma seçenekleri arasına şifre de dahil oluyor.

what locked chats? nothing to see here…

soon you can hide your locked chats folder. then reveal it by typing your secret code into the search bar ?? pic.twitter.com/PMwMykBHJY

— WhatsApp (@WhatsApp) November 30, 2023

Meta, bugün WhatsApp'ın resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Şifreli Mesajlar özelliğini tanıttı. Bu özellik, belirlediğiniz özel bir şifre ile istediğiniz sohbetleri kilitleyebilmenizi mümkün kılıyor. Kilit için belirleyeceğiniz gizli kod ise harften, sayıdan, özel karakterden ve hattan emojiden oluşabilir.

WhatsApp Web'den kaldırılan kullanışlı özellik geri geliyor!

Aktarılan bilgilere göre kilitli sohbetleri listeleyebilmek için arama kutusuna belirlediğiniz kodu yazmanız yeterli oluyor. Bu sayede telefonunuz bir başkasının eline geçtiğinde söz konusu sohbetleri bulması, şifrenizi bilmiyorsa oldukça zor olacaktır.

Meta, WhatsApp için Şifreli Mesajlar özelliğini bazı ülkelerde kullanıma sundu. Dünya genelinde herkes için ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. Tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor. Sonuç olarak şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Sohbetleri kilitlemek artık daha kolay!

WhatsApp, son güncellemesiyle Şifreli Mesaj bir yana sohbetlerinizi korumanızı da daha kolay hale getirdi. Artık güvenlik önlemi almak istediğiniz bir sohbete basılı tutarak, sadece "Kilitle" seçeneğine dokunmanız yeterli.

WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete

Dünya, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muhtar, muhtar adayını öldürdü
    12:53 Muhtar, muhtar adayını öldürdü

    Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!
    12:43 PFDK'dan Mauro Icardi'ye 1 maç ceza!

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

  • Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir
    12:37 Türkiye, Lahey'de Gazze için söz aldı: İsrail işgalci devlet durumunda, atacağı her adım yok hükmündedir

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı. Yıldız sunumunda, "BM Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail bölgede işgal ettiği bölgenin demografik yapısını değiştiriyor. İsrail işgal gücüdür, atacağı her adım yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

  • Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı
    12:02 Haberler.com, Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde kalite ödülü aldı

    Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.

  • Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı
    11:46 Dilan Polat'a özenen bir isim daha! Lüks aracın tepesine çıkıp dolarları etrafa saçtı

    Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.

  • Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı
    11:41 Lukas Podolski dönerci oldu, servetine servet kattı

    Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, ticari girişimlerinden büyük başarı sağladı. 2017 yılında dondurma markası Ice Cream United'ı kurduktan sonra, 2018'de Almanya'da Mangal Döner adlı restoran zincirini açan Podolski, bu girişimleri sayesinde 180 milyon euro üzerinde servet kazandı.38 yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla geniş yankı uyandırdı.

  • MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi
    11:06 MTA: İliç'ten geçen fay hattı resmi fay haritasından silinmedi

    Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İliç'ten geçen fay hattının resmi fay haritasından silindiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. MTA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fayın haritalandığı ve güncellenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

  • İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti
    11:06 İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili istifa etti

    İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.

  • Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan işçiler var
    10:53 Elazığ'da maden ocağında göçük! Toprak altında kalan işçiler var

    Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 2 işçinin kurtarıldığı ifade edilirken, toprak altında olan 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 13:22:02. #1.13#
SON DAKİKA: WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement