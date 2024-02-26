WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor

WhatsApp, önemli yenilikler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bir dizi yeni özelliklere kavuşan WhatsApp, şimdi de Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliği alıyor.
WhatsApp'ta Sohbet Kilitleme için yeni yöntem: Şifreli Mesajlar özelliği yolda!
Meta, güvenlik ve gizliliğe verdiği önemi giderek artırıyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz aylarda parmak izi tarayıcısı ve yüz tarama ile açılabilen sohbet kilidi özelliğini kullanıma sundu. Böylelikle kullanıcının telefonu bir başkasının eline geçtiğinde önemli mesajlara erişimin engellenmesi amaçlandı. Şimdi ise kilidi açma seçenekleri arasına şifre de dahil oluyor.
Meta, bugün WhatsApp'ın resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Şifreli Mesajlar özelliğini tanıttı. Bu özellik, belirlediğiniz özel bir şifre ile istediğiniz sohbetleri kilitleyebilmenizi mümkün kılıyor. Kilit için belirleyeceğiniz gizli kod ise harften, sayıdan, özel karakterden ve hattan emojiden oluşabilir.
WhatsApp Web'den kaldırılan kullanışlı özellik geri geliyor!
Aktarılan bilgilere göre kilitli sohbetleri listeleyebilmek için arama kutusuna belirlediğiniz kodu yazmanız yeterli oluyor. Bu sayede telefonunuz bir başkasının eline geçtiğinde söz konusu sohbetleri bulması, şifrenizi bilmiyorsa oldukça zor olacaktır.
Meta, WhatsApp için Şifreli Mesajlar özelliğini bazı ülkelerde kullanıma sundu. Dünya genelinde herkes için ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. Tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor. Sonuç olarak şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.
Sohbetleri kilitlemek artık daha kolay!
WhatsApp, son güncellemesiyle Şifreli Mesaj bir yana sohbetlerinizi korumanızı da daha kolay hale getirdi. Artık güvenlik önlemi almak istediğiniz bir sohbete basılı tutarak, sadece "Kilitle" seçeneğine dokunmanız yeterli.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp, Sohbet Kilitleme için Şifreli Mesajlar özelliğini kullanıma sunuyor - Son Dakika
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