Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max için güncelleme desteğini sonlandırdı

Teknoloji

Xiaomi, her yıl birçok yeni akıllı telefon piyasaya sürüyor ve bu modelleri en gelişmiş teknolojiler ile donatıyor. Yeni güncellemeleri çalıştırması mümkün olmayan eski modeller ise yazılım desteğini kaybediyor. Son olarak Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri için güncelleme desteğini sonlandırdı.

Redmi Note 10 Pro/ Pro Max modelleri için güncelleme desteği sonlandı

Xiaomi, kendi modelleri için genellikle iki veya üç yıl süre güncelleme sunuyor. Bununla birlikte şirket, yazılım desteğini sonlandırdığı modelleri EOS adında bir liste altında topluyor. Bu liste, kısa süre önce güncellendi.

Xiaomi'nin EOS yani güncelleme listesini kaybeden modeller listesine 2021 yılında tanıtılan Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri de eklendi. Tabii bu, cihazlar için bir güvenlik açığı çıktığı taktirde markanın kullanıcıları yalnız başına bırakacağı anlamına gelmiyor. Önemli bir açık olması durumunda şirket, yeni bir yama güncellemesi yayınlayacaktır.

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Xiaomi Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri ile çıktığında Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Günümüzde ise Android 13 tabanlı MIUI 14'e kadar yükseltilmiş durumdalar. Söz konusu modellerin HyperOS güncellemesi de alması bekleniyordu. Ancak bu defter kapandı.

Güncelleme desteği sonlanan Xiaomi Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X (CN)

Redmi 10X Pro (CN)

POCO F2 Pro (GLOBAL)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi Note 9 (ID)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (CN)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi Note 9 (RU)

Redmi 9 (EEA)

Redmi 9A (EEA)

Redmi 9A (RU)

Redmi 9A (ID)

Redmi 9A (IN)

Redmi Note 9 (TR)

Redmi 9A (CN)

Redmi 9 (ID)

Redmi 9C (GLOBAL)

Redmi 9C NFC (RU)

Redmi K30 Ultra (CN)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9C (EEA)

Redmi 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (IN)

Redmi 9 (RU)

Redmi 9C (ID)

Redmi 9C NFC (EEA)

Redmi 9A (TR)

Redmi 9 Prime (IN)

Redmi 9C NFC (GLOBAL)

Redmi 9C (TR)

Redmi Note 9 Pro (ZA)

Redmi 9 (ZA)

Redmi 9C (MX)

Redmi Note 9 (TW)

Redmi Note 9 (CN)

Redmi Note 8

Redmi Note 9 Pro (TW)

Redmi Note 9T (RU)

Redmi Note 9T (TR)

Redmi Note 9T (EEA)

Redmi 9T

Redmi Note 9T (TW)

Redmi Note 9T (GLOBAL)

Redmi Note 10 Pro Max (global)

Redmi Note 10 Pro (global)

Redmi Go (ru)