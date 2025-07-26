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Yapay Zeka Dönüşüm Aracı

Yapay Zeka Dönüşüm Aracı
26.07.2025 10:12
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Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yapay zekanın kariyerlerdeki önemini vurguladı ve eğitim yatırımlarına dikkat çekti.

COURSERA'NIN yayımladığı Global Skills Report 2025 raporunu değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yaptığı açıklamada, "Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, tüm sektörleri dönüştüren bir kaldıraçtır. Bu dönüşüm, bir tercih değil, bir zorunluluk. İş tanımlarını sil baştan yazan yapay zekadan korkmayın" dedi.

Rapora göre, 2030 yılına kadar Türkiye'de toplam 7,6 milyon mevcut iş pozisyonu, dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin etkisiyle tamamen dönüşecek; bu pozisyonların yerini ise veri analitiği, yazılım geliştirme, siber güvenlik, yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda uzmanlaşmış bireylerin üstleneceği toplam 8,9 milyon yeni ve teknoloji odaklı meslek rolü alacak.

'DİPLOMA ARTIK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

Global Skills Report 2025 raporunu değerlendiren Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, yaptığı açıklamada "Yapay zeka sadece bir teknoloji değil, tüm sektörleri dönüştüren bir kaldıraçtır. Bu dönüşüm, bir tercih değil, bir zorunluluk. Muhasebeden pazarlamaya, mühendislikten iletişime kadar neredeyse tüm alanlar artık veri, otomasyon ve yapay zeka okuryazarlığı istiyor. Yeni dünya, diplomanın yanına beceriyi, yetkinliği ve öğrenme isteğini koyuyor. Kısacası: Diploma artık tek başına yeterli değil" ifadelerini kullandı.

'BECERİ: KARİYERİN GEÇER AKÇESİ'

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, geleceğin iş dünyasında yalnızca teknik yeterliliğin değil, adaptasyon yeteneği, sistem düşüncesi ve öğrenmeyi öğrenme becerisinin de hayati olacağını belirterek, "Yeni çağda kazananlar; unvan değil, yetkinlik taşıyanlar olacak. Beceriler, kariyerin geçer akçesi oldu" dedi.

Coursera raporuna göre Türkiye'deki bireyler işletme alanında yüzde 45, teknoloji alanında yüzde 60 ve veri bilimi alanında yüzde 49 yeterliliğe sahip. Bu oranların Türkiye'nin dijital dönüşüme açık olduğunu, bu süreci hızlandırmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, "Bu rakamlar bize yol göstermeli; doğru eğitim yatırımlarıyla Türkiye bu alanda büyük atılım yapabilir" dedi.

'TÜRKİYE TOPLUMSAL BİR UYANIŞTA'

Yapay zekaya yönelik eğitimlere Türkiye'den yapılan kayıtların son bir yılda yüzde 100 artmış olmasını 'toplumsal bir uyanış' olarak değerlendiren Prof. Dr. Baba, "Gençlerimizin öğrenme iştahı yüksek. Bu potansiyeli doğru politikalarla destekleme zamanı. Yapay zekayı bir tehdit değil, dönüşüm aracı olarak görmeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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