BİLİM insanları, yapay zeka ile uçak türbülansını engelleyeceklerini duyurdu.
Bilim insanları, uçak yolculuklarında yolcuları sarsarak korkmalarına neden olan türbülans sorununa çare bulduklarını duyurdu.
Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka sistemini uçağın kontrollerine dahil edeceklerini bildirdi. Yeni sistemde yapay zekanın pilottan önce hava basıncı, sıcaklık ve hız gibi verileri hesaplayarak olası türbülansa karşı uçağın konumunu milisaniyeler içinde ayarlayacağı kaydedildi. Yüzde 90 oranında doğruluk sağlanan sistemin yakında uçaklara ekleneceği belirtildi.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka ile Türbülans Kontrolü - Son Dakika
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