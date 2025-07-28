Çıralı: Doğanın Cenneti

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı turizm bölgesi, doğal güzellikleri, berrak denizi, uzun sahili ve sakin atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Kültür ve doğa turizmini bir arada yaşamak isteyenlerin rotasında yer alan Çıralı, Akdeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Berrak denizi, ince kumlu sahili, güneşi ve el değmemiş doğasıyla dikkat çeken Çıralı'da, tatilciler bungalov ve butik otellerde doğayla iç içe konaklama imkanı buluyor. Doğa ile baş başa tatil yapmak isteyenler, bölgedeki aile işletmesi pansiyonlarda konaklarken; düzenlenen tekne turları sayesinde çevredeki el değmemiş koyları da keşfetme fırsatı yakalıyor. Almanya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilciler, Çıralı'nın sakinliği ve doğallığında huzurlu bir tatil geçiriyor.

'DENİZİMİZ ÇOK TEMİZ, DOĞAMIZ HARİKA'

Çıralı'da turizmin hareketlenmeye başladığını belirten bungalov tesis işletmecisi Derya Yavuz, "Turizmde bu günlerde hareketlilik artmaya başladı. Denizimiz çok temiz, doğamızsa harika. Zaten biz burada oda satmıyoruz, doğa sayesinde para kazanıyoruz. Elimizden geldiğince bu doğayı korumaya çalışıyoruz. İnsanlar, buraya deniz için geliyor. Nisan, mayıs ve ekim aylarında Likya Yolu yürüyüş rotaları oldukça rağbet görüyor, pek çok kişi bu yolları yürüyor. Ayrıca burada doğal koylarımız var. Günübirlik tekne turları düzenleniyor" dedi.

'TURİZM SERBESTLİKTİR'

Çıralı'da tatil yapan turistlerin bölgeyi keşfetme imkanı bulduğunu ifade eden Yavuz, "Beş yıldızlı otellerle aramızdaki fark, onların her şey dahil sistemle çalışması. Bizse yalnızca oda kahvaltı hizmeti veriyoruz. Bence turizm serbestliktir. Burada misafirlere özgürlük tanıyoruz. Köylüyle tanışıyorlar. Bugün balık yemek istiyorsa gidip restoranda balık yiyor, ertesi gün canı gözleme çekiyorsa onu tercih ediyor. Köy yemeklerini tadıyor. Bunu yaparken de farklı yerleri gezip, yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyorlar" diye konuştu.

'İNSANLAR ŞEHİR HAYATINDAN KAÇMAK İÇİN GELİYOR'

Yeşilin ve mavinin buluştuğu bölgede beton yapıların bulunmadığını belirten Derya Yavuz, "İnsanlar, buraya şehir hayatından kaçmak için geliyor. Burada beton bina göremezsiniz, tüm yapılar ahşap bungalovlardan oluşuyor. Hepsi birbirinden bağımsız, kimse kimseyi rahatsız etmiyor. İçerisinde tuvalet, klima ve buzdolabı olan bu bungalovlarda çok rahat tatil yapabilirsiniz. İnsanlar buraya kafasını dinlemeye, zihnini boşaltmaya geliyor. Çocuklar için de çok uygun, trafik yok. Özgürce denize girip çıkabiliyorlar" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,