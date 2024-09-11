2 Yaşındaki Bebeğe Şiddet İddiası: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Yaşam

2 Yaşındaki Bebeğe Şiddet İddiası: 3 Tutuklama

2 Yaşındaki Bebeğe Şiddet İddiası: 3 Tutuklama

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuğun vücudunda morluklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, anne ve iki komşu çocuğu tutuklandı.

11.09.2024 13:52
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip ameliyat edilen S.Y. (2) bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri'nin ardından iki ayrı komşunun 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu da tutuklandı.

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan S. Y.'nin annesi Yeniçeri, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNE İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Yeniçeri, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi. Bakiye Yeniçeri, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde ise emniyette işlemleri tamamlanan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam 2 Yaşındaki Bebeğe Şiddet İddiası: 3 Tutuklama - Son Dakika

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