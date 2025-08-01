5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi - Son Dakika
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Yaşam

5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi

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5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi
01.08.2025 17:10
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5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi
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Hakkari'de 30 yıl önce devletin verdiği 5 kovanla arıcılığa başlayan Gönül Kağan, yıllar içinde kovan sayısını 600'e çıkardı. 6 çocuk annesi Kağan, yılda 3 ton doğal bal üretip Türkiye'nin dört bir yanına satışını gerçekleştiriyor. Kağan'ın başarı öyküsü, azim ve kararlılığın neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ortaç köyünde 30 yıl önce devletten aldığı 5 kovan arı ile arıcılığa başlayan 6 çocuk annesi Gönül Kağan'ın (50) kovan sayısı, yıllar içinde 600'e çıktı. Zengin bitki örtüsü ve endemik çiçek çeşitliliğiyle dikkat çeken Yüksekova yaylalarında üretim yapan Kağan ve eşi, şimdilerde yılda yaklaşık 3 ton doğal bal üretip, Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor.

DEVLET DESTEĞİYLE BAŞLAMIŞTI

Kağan çifti, bu yıl da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını belirtti. Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı dağların eteklerinde kurulu Ortaç köyünün Konak mezrasında yaşayan Gönül Kağan, 1995 yılında devlet desteğiyle 5 arılı kovan aldı. Eşinin de desteğiyle bir yandan bahçe işleriyle, bir yandan da ev işleriyle uğraşan Kağan, her yıl bahar aylarıyla birlikte florası zengin yaylalarda bal üretimi yapmaya başladı. Arıcılık faaliyetlerini her geçen yıl daha da büyüten Kağan, yıllar içinde kovan sayısını 600'e çıkardı. Zengin bitki örtüsü ve endemik çiçek çeşitliliğiyle dikkat çeken Yüksekova yaylalarında üretim yapan Kağan çifti, şimdilerde yılda yaklaşık 3 ton doğal bal üretiyor. Ürettikleri kaliteli balları Türkiye'nin birçok yerine gönderen Kağan çifti, çocuklarının eğitim masraflarında karşıladıklarını söyledi. Kağan, yıllar önce devletin verdiği 5 arılı kovanla başladığı arıcılığı bugün profesyonel bir üretim seviyesine taşırken bu yıl da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Hakkari, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Üretim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi - Son Dakika

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