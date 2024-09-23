Bir anlık ihmal hayatına mal oldu! 7 yaşındaki çocuk yere çakıldı

Yaşam

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in annesine ait cep telefonunu oyun oynarken pencereden düşürdüğü, tutmak isterken olayın yaşandığı belirtildi.

TELEFONU TUTMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞMÜŞ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde'deki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi. İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen, 10'uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Yusuf Aymergen, pencereden düştü. Beton zemine düşen Yusuf, hayatını kaybetti. Yusuf'un halası Hediye Aymergen, " Çocuk, oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Telefonu tutmak isterken düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrencisiydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.