İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti

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Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda yoğunluk arttı. Yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan İstiklal Caddesi'nde neredeyse adım atacak yer kalmadı.

31.12.2024 19:06  Güncelleme: 19:29
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Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kala, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kalabalık artmaya başladı.

ADIM ATACAK YER KALMADI

Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, caddede neredeyse adım atacak yer kalmadı. Binlerce insan, yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular

KUTLAMALAR 15 BİNİN ÜZERİNDE KAMERA İLE TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekiplerince, yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi'nden kontrol edilen 15 binin üzerinde kamera sayesinde Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi anlık izleniyor. Şehrin her noktasında devriye atan helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personellerin yaka kameraları da buradaki komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Bu şekilde ekipler, olumsuz durumlara karşı hızlı refleks göstererek anında müdahale edebilecek.

Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular

"HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YENİ YILA GİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'na gelerek görevli ekipleri ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul'umuzun huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi maksadıyla tüm il emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bin 16 noktada, 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz. Sizlerin de bu arada hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla huzur ve güvenle inşallah, teşekkürler" dedi.

Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala hıncahınç doldurdular
İstanbul\'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, İstanbul, Yılbaşı, 3-sayfa, Taksim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Bulent Cebeci:
    Müslümanlık da yılbaşı kutlaması diye bir mevzu yoktur. 3 aylarımız tüm müslüman alemine mübarek olsun inşAllah ! 45 18 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    elhamdülillah Müslümanım 29 13 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    HAYIRDIR ŞEKERMİ DAĞITIYORLAR TAKSİMDE 23 4 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    iki saat sonra kim elledi beni diye başlarlar şikayete 22 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ölürler GitmeSeler 18 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pok Var GitmeSeler 16 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    İCİNİZDEKİ HAYUDİLER 7 10 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    İçimizdeki SELANİK liler 7 10 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    NE KORUMASI YA BIRAKIN SAYI AZALSIN 6 9 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Yanlış güzel kardeşlerim yanlış.Bu konuyu sorgulamadan teslim olun.Yılbaşı kutlamak yanlış.Bize göre bir gün öncesi ve 1 gün sonrasıının önemi yok.Banaz yada gerici değilim.1 ocakta neyin değişişecek ? ne olacak ?.Kurban Bayramı yada ramazan bayramını onlar sahipleniyor mu ? 7 0 Yanıtla
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